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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قتلى وعشرات المصابين.. اصطدام قطارين وسط اليونان |شاهد

صدى البلد

وقع حادث تصادم بين قطارين في وسط اليونان في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى.

وذكرت صحيفة "كاثيمريني" اليونانية أن الحادث أسفر عن مقتل 6 وإصابة 18 آخرين، حيث اصطدم قطار ركاب بقطار شحن، ما تسبب في اندلاع حريق قرب مدينة لاريسا.

وتعمل فرق الإنقاذ على إجلاء الركاب بعد أن اشتعلت النيران في عربتين على الأقل، كما لم يتم الانتهاء من فحص جميع العربات.

وأوضح ضابط إطفاء أن الحريق قد تم إخماده الآن ولكن عملية الإنقاذ جارية.

وذكرت فرق الإطفاء أن 17 عربة إطفاء تشارك في جهود إخماد النيران.
 

فرق الإطفاء اليونان قطارين حادث تصادم اندلاع حريق حريق

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