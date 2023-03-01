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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

«ابدأ».. مبادرة جديدة لدعم 200 طالب من المتفوقين بالجامعات التكنولوجية |فيديو

مبادرة ابدأ
مبادرة ابدأ

قالت رباب موسي عضو اللجنة الوطنية لمبادرة تطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، إن هذه المبادرة أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكتوبر 2022 بهدف تعزيز دور القطاع الخاص لتطوير الصناعة المصرية وتقليل الفجوة الاستيرادية وتأهيل العمالة المصرية.

وأشارت رباب موسي مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج “من مصر” علي قناة “CBC” إلي أن الهدف من المبادرة أيضًا تذليل العقبات أمام المصانع المتعثرة من خلال ربط مبادرة “حياة كريمة" ببرنامج متكامل لتطوير الصناعات والعمالة البشرية لضمان استدامة المبادرة.

هدف المبادرة هو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي

وأضافت “رباب”، أن هدف المبادرة هو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام طبقًا لرؤية مصر 2030 من أجل تحقيق التمكين الاقتصادي وهناك مبادرة جديدة لدعم طلاب الجامعات التكنولوجية المتميزين والفئات الأكثر احتياجاً والتي تنظمها مؤسسة صناع الخير للتنمية تحت رعاية التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي حيث نقوم بتدعيم 200 طالب من النابغين والمتفوقين.

مبادرة الصناعة المصرية النمو الاقتصادي الاجتماعى مصر الجامعات التكنولوجية صناع الخير

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