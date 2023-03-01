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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات.. اشتر BMW 320 بسعر سيارة صينية.. 5 سيارات مستعملة تبدأ من 70 ألف جنيه

صدى البلد

 

 

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

 

الألماني يكسب.. اشتر BMW 320 بسعر سيارة صينية| تفاصيل

اشتهرت السيارات الصينية في الماضي باقتصاديتها وبأسعارها المنخفضة مقارنة بمنافسيها خاصة الشركات الألمانية، ومع بدايات عام 2022 قفزت أسعار هذه السيارات بشكل جنوني وكسرت حاجز المليون جنيه لأول مرة.

 

الخنزيرة .. أرخص عربية مرسيدس فى مصر               

يعانى سوق السيارات المصرى العديد خلال الفترة الأخيرة من الارتفاعات المتتالية فى الأسعار، سواء للسيارات الجديدة "الزيرو" أو السيارات المستعملة، بسبب الأزمات التى شهدتها الأسواق العالمية ومنها السوق المحلية.

 

تعمل ايه لو هتشترى عربية مستعملة.. خطوة بخطوة

يسعى جميع المقبلين على شراء سيارة مستعملة ، من الحصول على مركبة تكون ذا حالة جيدة ، ولكن هناك البعض منهم ممن ليس لديهم خبرة فى مجال السيارات يقع فريسة في يد أحد التجار أو الأشخاص ليس لديهم ضمير.

 

لو دخلك على قدك.. 5 سيارات مستعملة تبدأ من 70 ألف جنيه

ارتفعت أسعار السيارات الجديدة “الزيرو” في السوق المصري بشكل قياسي خلال الفترة الماضية، مما أدى لتحول المشترين الجدد صوب سوق المستعمل، وذلك بهدف شراء سيارة اقتصادية بسعر مناسب للأغراض اليومية البسيطة مثل الذهاب للعمل وقضاء الاحتياجات الخاصة.

 

أوبترا و ميجان..أسعار جديدة لـ 5 سيارات زيرو "ِشهيرة" فى مصر

شهد شهر فبراير عدة تغييرات سعرية جديدة لبعض السيارات الزيرو المطروحة بالسوق المصري، ومن أبرز هذه السيارات شيفروليه أوبترا وبيجو 5003 موديلات عام 2023.

 

لو عربيتك اتخبطت.. ازاى تجيب حقك بالقانون

يتعرض البعض من قائدى السيارات أثناء السير فى الطرق العامة للحوادث بسبب العديد من المؤثرات الخارجية أو مشكلة فى طريقة القيادة الخاصة بقائد السيارة أو مشكلة فى السيارة نفسها .

 

هاى كوبي.. اركب ميني كوبر "صيني" بـ 98 ألف جنيه فقط

يهوى الكثير من الشعب المصري إمتلاك السيارات صغيرة الحجم بسبب الإزدحام المروري الذي اشتهرت به الطرقات وخاصة شوارع العاصمة، فالسيارات الصغيرة هذه تسهل عملية السير والإصطفاف بشكل كبير، ولكن الإرتفاع الجنوني في أسعار السيارات في الآونة الأخيرة جعل خيار شراء سيارة جديدة أمر مرهق وعسير، ولكن سوق المستعمل المصري تمكن من إرضاء كافة متطلبات الشعب بوجود آلاف الخيارات لمختلف أنواع السيارات خاصة الصغيرة منها.

 

أسعار سيارات بروتون ساجا الأخيرة .. تفاصيل

أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية بروتون داخل السوق المصرى للسيارات ، عن الأسعار الجديدة لطراز ساجا خلال شهر فبراير الجارى .

 

بديلة المواصلات .. كيا سبيكترا أوتوماتيك بـ 140 ألف جنيه| صور

تعتبر سيارة كيا سبكترا أحد أشهر الإصدارات الاقتصادية للعلامة التجارية الكورية كيا، بدأ إنتاجها عام 2000، واستمرت حتى عام 2009، ثم استبدلت بعد ذلك بسيارة كيا فورت والمعروفة باسم بكيا سيراتو في الأسواق العالمية.

اوبترا ميجان سيارات مستعملة مرسيدس BMW

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