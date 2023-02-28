بعد حصده الأفضل في العالم .. رقم خرافي لأسطول سيارات ميسي

حصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، على جائزة أفضل لاعب في العالم في حفل جوائز “ ذا بيست” الذي ينُظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم “ فيفا”، منذ قليل بعد منافسة شرسة أمام كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد الإسباني، والفرنسي كريم بنزيما لاعب ريال مدريد.

وتعتبر جائزة أفضل لاعب في العالم في حفل جوائز “ ذا بيست” ، قد حصل عليها للمرة الثانية في مسيرته، بعدما قاد منتخب بلاده الأرجنتين للتتويج ببطولة كأس العالم 2022 بقطر.

ومن المعروف عن النجم ليونيل ميسي ، حبه الشديد لاقتناء السيارات الفارهة والفاخرة والغريبة فى نفس الوقت ، وخلال السطور التالية سنتعرف على اسطول سيارات اللاعب الأرجنتيني ، والتى يبلغ عددها 13 سيارة ، وتقدر بمئات الملايين من الدولارات .

1- فيراري 335 إس سبايدر سكاليتي

فيراري 335 إس سبايدر سكاليتي

حصل ليونيل ميسي على سيارة خاصة للغاية ونادرة تحمل توقيع العلامة الإيطالية فيراري، وهي السيارة التي كلفته 33 مليون دولار، وتعتبر إصدارًا خاصًّا من سيارة فيراري والتي كانت معروضة في إحدى المزادات الكبرى.

وتستمد السيارة الإيطالية الخارقة قوتها من محرك V12 بسعة 4.0 لتر ويمكنها أن تصل إلى سرعة قصوى تبلغ 300 كم / ساعة.

2- فيراري F430 Spider

فيراري F430 Spider

تاتى السيارة إف 430 سبايدر (F430 Spider)، وهي واحدة من أشرس سيارات العلامة الإيطالية على الإطلاق والتي تتمتع بوزنها الخفيف، وتنتج قوة تصل إى 503 حصان،

3- باجاني زوندا رودستر Pagani Zonda Tricolore

باجاني زوندا رودستر Pagani Zonda Tricolore

تعتبر السيارة باجاني زوندا رودستر، وهي واحدة من أقوى السيارات الرياضية التي تتميز بحصولها على تصميم فريد من نوعه.

وتعد سيارة باجاني زوندا رودستر، واحدة من أغلى السيارات في العالم، والتي لا تعتبر في الواقع قانونية على الطرق بسبب التصميم والأداء الذي تقدمه لذلك لا يظهر بها ليونيل ميسي كثيراً.

وتصنف سيارة باجاني زوندا رودستر على أنها السيارة الأكثر وحشية بين أسطول سيارات ميسي، والتي كلفته حوالي 2 مليون دولار عند شراؤها ، وتاتى محرك سعة 7.3 لتر V12 متزاوج مع ناقل حركة أوتوماتيكي بست سرعات.

4- مرسيدس SLS AMG

مرسيدس SLS AMG

يمتلك ميسي سيارتين للعلامة الألمانية الفاخرة ، من بينها سيارة مرسيدس SLS AMG الأكثر جرأة ورياضية بين أسطول العلامة الألمانية ، وتتمتع السيارة بتصميم خارجي هو الأكثر أناقة، كما يسيطر عليها الطابع الرياضي الجريء، وعلى الرغم من أنها سيارة فارهة وباهظة الثمن، إلا أنها ليست باهظة بالنسبة لأحد لاعبي كرة القدم الأعلى أجراً في العالم.

5- سيارة مرسيدس GLE

سيارة مرسيدس GLE

اما السيارة الاخرى المرسيدس فتاتى من نوع GLE،وهي من أبرز سيارات العلامة الألمانية الفاخرة والتي تنتمي إلى فئة الأس يو في،حيث أنتجتها شركة السيارات الألمانية مرسيدس بنز منذ عام 1997، وفيما يخص حجمها فهي تقع بين فئة GLC الأصغر وفئة GLS الأكبر.

وتتوفر هذه السيارة الفاخرة في السعودية بموديل 2022، والتي تستمد قوتها من محرك قوي سعة 3.0 لتر، بقوة 367 حصان. فيما يتسارع من 0 إلى 100 كم/س في 5.7 ثانية، ويصل سرعة قصوى 250 كم/س، تتميز بمعدل استهلاك وقود 12 كم/لتر.

كما يمتلك العديد النجم الارجنتينى سيارات أودي وهي أودي RS6، وأودي A7، وأودي Q7، بالإضافة إلى امتلاكه لسيارة رنج روفر سبورت، وفوج، وهي من أفضل سيارات الدفع الرباعي للعلامة البريطانية لاندروفر، والمنتشرة بين لاعبي كرة القدم، خاصة المحترفين في الدوري الإنجليزي.

أودي RS6

يأتي ذلك، بالإضافة إلى سيارة لكزس ودودج تشارجر وكاديلاك إسكاليد وحتى ميني كوبر، واثنتين من سيارات مازيراتي.