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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تبدأ من 190 ألف ريال ..أقوى 5 سيارات دفع رباعي في السعودية لعام 2023

أقوى 5 سيارات دفع
أقوى 5 سيارات دفع رباعي في السعودية

يبحث العديد من المواطنين المقيمين فى جميع دول العالم عن سيارات تلائم حياتهم اليومية، لاستيرادها ودخولها مصر، منذ إعلان الحكومة عن قانون السماح للعاملين بالخارج باستيراد سيارة شخصية دون جمارك وفق ضوابط محددة.

 

يسمح القانون الجديد باستيراد سيارة للشخص المقيم بالخارج هو وعائلته ودخولها إلى مصر بعد دفع قيمة الضرائب والجمارك كوديعة ترد بعد خمس سنوات.

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وخلال السطور التالية سنتعرف على سعر ومواصفات أقوى 5 سيارات دفع رباعي ، داخل المملكة العربية السعودية .

 

1- جي إم سي سييرا 

جي إم سي سييرا 

تستمد سيارة جي أم سي سييرا موديل 2022 قوتها من 3 أنواع للمحركات الأول محرك تيربو سعته 2700 سي سي، ينتج قوه قدرها 310 حصان، وعزم أقصى للدوران 471 نيوتن/متر ، متصل بناقل حركة 8 سرعات أوتوماتيك.

والمحرك الثاني ثماني الأسطوانات سعته 5300  سي سي، يولد قوة 355 حصانا وعزم أقصى للدوران 519 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة 6 سرعات أوتوماتيك.

والمحرك الثالث ثماني الأسطوانات سعته 6200 سي سي، يولد قوة 420 حصانا، وعزم أقصى للدوران 624 نيوتن/متر، وتنتقل السرعة إلى العجلات عن طريق ناقل حركة مكون من 10 سرعات أوتوماتيك.

اما عن اسعار السيارة جى ام سى سييرا فى السعودية : 

- أوتوماتيك / SLT 2022 بسعر 192,320 ر.س

- أوتوماتيك / V8 ELEVATION 2022 بسعر 200,200 ر.س

- أوتوماتيك / AT4 REGULAR 2022 بسعر 263,030 ر.س

 

2- نيسان باترول 

نيسان باترول 

زودت سيارة نيسان باترول موديل 2023 بمحرك سعة 4000 سي سي، يتج قوة 275 حصان، وعزم أقصي  394 نيوتن/متر،  ويستخدم هذا المحرك في نسخ SE.

أو محرك سعة 5600 سي سي ، ينتج قوة 400 حصان، وعزم أقصي للدوران 560 نيوتن/متر، ويستخدم هذا المحرك في نسخ LEوفي نسخة نيسمو، وتقترن المحركات بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 7 سرعات، وتعمل السيارة بنظام الدفع الرباعي للعجلات.

اما عن اسعار نيسان باترول بالسعودية :

- أوتوماتيك / XE 2023 بسعر 209,999 ر.س

- أوتوماتيك / SE T2 2023 بسعر 242,399 ر.س

- أوتوماتيك / LE T1 2023 بسعر 261,599 ر.س

- أوتوماتيك / SE TITANIUM 2023 بسعر 268,499 ر.س

- أوتوماتيك / LE T2 2023 بسعر 288,299 ر.س

- أوتوماتيك / SE PLATINUM CITY 2023 بسعر 290,899 ر.س

- أوتوماتيك / LE TITANIUM 2023 بسعر 319,199 ر.س

- أوتوماتيك / LE PLATINUM CITY 2023 بسعر 377,499 ر.س

- أوتوماتيك / NISMO 2023 بسعر 407,499 ر.س

 

3- لاند روفر رنج روفر سبورت

لاند روفر رنج روفر سبورت

تقدم السيارة الرياضية رنج روفر سبورت موديل 2022 بناقل حركة أوتوماتيكي، يعمل بقدرات الدفع الكلي التي تتمتع بها السيارة، مع تقنية أوتوماتيكية الحركة، بينما تستخد محرك سداسي الاسطوانات طراز V، سعة 3000 سي سي.

ويتمكن محرك السيارة صاحب الـ 6 اسطوانات من ضخ قوة اجمالية بلغت 340 حصانا، بالاضافة إلى عزم اقصى للدوران يقدر بـ 450 نيوتن/متر، بينما تستغرق رنج روفر سبورت 2023 مدة زمنية قدرها 7.2 ثانية، للوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة من نقطة السكون 0.

اما عن اسعار لاند روفر رنج روفر سبورت فى السعودية ، فتصل الى 526,800 ريال لفئتها الوحيدة 

 

4- جيب شيروكي 

جيب شيروكي 

تحتوي السيارة جيب جراند شيروكي 2023 على ناقل سرعات أوتوماتيكي يعمل بتقنية الدفع الكلي للعجلات، مقترن بمحرك سداسي الاسطوانات 6 سلندر، يمكنه انتاج قوة اجمالية قدرها 290 حصانا، سعة 3600 سي سي، مع عزم اقصى للدوران 350 نيوتن/متر.

ويمكن للسيارة جيب جراند شيروكي 2023 الانطلاق من نقطة الثبات 0 وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية قدرها 8.3 ثانية

اما عن اسعار السيارة جيب جراند شيروكي فى السعودية : 

- أوتوماتيك / ALTITUDE 4X4 2023 بسعر 249,143 ر.س

- أوتوماتيك / LIMITED 4X4 2023 بسعر 265,099 ر.س

 

5- فولكس فاجن TOUAREG

فولكس فاجن TOUAREG

أما بالنسبة لمواصفات الأداء، فنحن نعرفها من طريق التعرف على مواصفات المحرك، حيث يتم تشغيل طوارق بخيار محرك واحد، وهو محرك سداسي الأسطوانات على شكل حرف V سعة 3 لترات ينتج 340 حصانًا وعزم دوران يبلغ 430 نيوتن متر، وينطلق من صفر. إلى 100 في 6.8 ثانية كم / ساعة مع سرعة قصوى تبلغ 240 كم / ساعة مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات وقضيب دفع غرفة رباعية.

اما عن اسعار فولكس فاجن TOUAREG فى السعودية : 

- أوتوماتيك / ATMOSPHERE 340 HP 2022 بسعر 253,575 ر.س

- أوتوماتيك / R-LINE 340 HP 2022 بسعر 305,945 ر.س            

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