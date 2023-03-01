مجلس الوزراء يخصص أراضي بسوهاج وبني سويف للمنفعة العامة

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة 1.3 فدان، من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، لصالح محافظة سوهاج، لاستخدامها في إقامة مدرسة للتعليم الأساسي بناحية مركز دار السلام.

وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، في إطار خطة الدولة للنهوض بالناحية التعليمية بمختلف مراحلها وزيادة المدارس لتقليل الكثافات الطلابية بالفصول.

و وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة 644.24 فدان، من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية لاستخدامها في تنفيذ توسعات المنطقة الصناعية ببياض العرب في محافظة بني سويف.

وذلك في إطار جهود الدولة لدعم المناطق الصناعية التي توفر كافة المتطلبات اللازمة لتوطين مختلف الصناعات وتوفير العديد من فرص العمل.