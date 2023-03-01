لعدم الانضباط.. إحالة مديري مدرستين في العريش للتحقيق

تفقد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء اليوم، عدد من المدارس التابعة لإدارة العريش التعليمية ، للتأكد من سير العملية التعليمية، وانضباط المعلمين في مدارسهم بناء على تعليمات الدكتو رضا حجازي وزير التربية والتعليم، واللواء الدكتور محمد عبدالفضيلة محافظ شمال سيناء.

عدم الانضباط :

وأحال وكيل وزارة التربية والتعليم، مديرى مدرستي العريش الفنية المتقدمة ومدرسة العريش المعمارية، للتحقيق لعدم الإنضباط في العمل وتطبيق قرارات الوزارة بشأن العملية التعليمية. .

واعطى تعليماته لمدير عام التعليم الفني بتكثيف المتابعة المتواصلة على كافة مدارس التعليم الفني بالمحافظة، وذلك حرصاً على آداء الخدمة التعليمية على أكمل وجه، والتأكيد على إنضباط العملية التعليمية و إنضباط العاملين بالمدارس

