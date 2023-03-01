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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

موبايل iPhone 11 بـ 9000 جنيه فقط

موبايل iPhone 11
موبايل iPhone 11 بـ 9000 جنيه فقط

تعد هواتف آيفون iPhone  الأفضل في العالم لأنها تحتوي على العديد من الميزات، أبرزها الكاميرا فائقة الدقة والمعالج والبطارية، لكن ما يوجد عائقا وحيدا هو السعر المرتفع لهواتف شركة آبل، خاصة مع الأزمة الاقتصادية الحالية وارتفاع سعر الدولار.

يوجد عرض رائع جدا وتخفيض قوي لحسن الحظ على هاتف iPhone 11 (مجدد) بسعر رخيص على موقع أمازون إنجلترا بسعر 247 جنيه  "أي ما يعادل 9000 جنيه مصري تقريبا).

موبايل iPhone 11 بـ 9000 جنيه فقط

مواصفات هاتف iPhone 11

 

تم إطلاق هاتف iPhone 11 فى عام 2019 بشاشة مميزة قياس 6.1 بوصة.

 

يعمل هاتف iPhone 11 بمعالج apple a13 مقترنا بذاكرة داخلية سعة 64 جيجابايت، بالإضافة لذاكرة وصول عشوائي رام سعة 4 جيجابايت.

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يحتوى iPhone 11 على بطارية سعة 3110 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 20 وات، كما تدعم الشحن اللاسلكي أيضاً.

 

يقدم  iPhone 11 كاميرا أساسية مزدوجة بدقة 12 و 12 ميجابيكسل، وأخرى أمامية بدقة 12 ميجابيكسل. 

 

ويعد الهاتف مجهزا لتحميل أحدث نظام تشغيل حالى IOS 16، بالإضافة إلى قدرة الهاتف على مقاومة الماء والغبار.

iPhone iPhone 11 مواصفات هاتف iPhone 11 آيفون iOS 16

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