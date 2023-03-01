مصطفى خاطر يكشف حقيقة تصوير الجزء الثاني من البيت بيتي

أكد الفنان مصطفى خاطر أنه لم يبدأ حتى الآن تصوير مشاهده فى الجزء الثاني من مسلسله الشهير البيت بيتى، والذي حقق نجاحا كبيرا فور عرضه على إحدى المنصات الرقمية.



وأضاف خاطر فى تصريح خاص لصدى البلد أنه مشغول حاليًا بتصوير مسلسل كشف مستعجل وتحضيراته للشخصية التى يقدمها خلال هذه العمل وهي شخصية مريض نفساني.



وتابع خاطر أنه من المفترض أن يبدأ تصوير مشاهده فى مسلسل البيت بيتي بعد انتهاء موسم رمضان القادم وتحديدا عقب إجازة عيد الفطر ليكون جاهزا للعرض قبل نهاية العام الحالي.





تفاصيل مسلسل كشف مستعجل لمصطفى خاطر

“كشف مستعجل”‏ تدور أحداث مسلسل "كشف مستعجل" في إطار لايت كوميدي، وسط حالة ‏غموض ‏‏‏حول عدد ‏من الجرائم الجنائية، التي يتورط بها أبطال العمل، وسط مواقف ‏كوميدية ‏‏إنسانية، ومفاجآت ‏عديدة خلال الحلقات.‏

ابطال مسلسل كشف مستعجل

جدير بالذكر أن مسلسل "كشف مستعجل" بطولة، ‏مصطفى ‏خاطر، ومحمد ‏عبد الرحمن، والبطولة ‏النسائية لهنادي مهنا، وإلهام وجدي، كما يشارك في ‏البطولة، ‏محمد ‏لطفي، ومحمد علي ‏رزق، ‏إضافة إلى الفنانة القديرة هناء الشوربجي، والفنان ‏القدير عزت زين، ‏وتأليف إيهاب بليبل، ‏وإخراج شادي الرملي، وإنتاج ‏‏"‏k ‎‎media‏" كريم أبو ذكري ‏في خامس تعاون له مع المتحدة ‏للخدمات ‏الإعلامية، ‏‏وأول تعاون مباشر مع منصة ‏watch it‏.‏