عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مصطفى خاطر يكشف حقيقة تصوير الجزء الثاني من البيت بيتي

مصطفى خاطر
مصطفى خاطر

أكد الفنان مصطفى خاطر أنه لم يبدأ حتى الآن تصوير مشاهده فى الجزء الثاني من مسلسله الشهير البيت بيتى، والذي حقق نجاحا كبيرا فور عرضه على إحدى المنصات الرقمية.

وأضاف خاطر فى تصريح خاص لصدى البلد أنه مشغول حاليًا بتصوير مسلسل كشف مستعجل وتحضيراته للشخصية التى يقدمها خلال هذه العمل وهي شخصية مريض نفساني.

وتابع خاطر أنه من المفترض أن يبدأ تصوير مشاهده فى مسلسل البيت بيتي بعد انتهاء موسم رمضان القادم وتحديدا عقب إجازة عيد الفطر ليكون جاهزا للعرض قبل نهاية العام الحالي.

 

تفاصيل مسلسل كشف مستعجل لمصطفى خاطر

“كشف مستعجل”‏ تدور أحداث مسلسل "كشف مستعجل" في إطار لايت كوميدي، وسط حالة ‏غموض ‏‏‏حول عدد ‏من الجرائم الجنائية، التي يتورط بها أبطال العمل، وسط مواقف ‏كوميدية ‏‏إنسانية، ومفاجآت ‏عديدة خلال الحلقات.‏ 

 

ابطال مسلسل كشف مستعجل 

جدير بالذكر أن مسلسل "كشف مستعجل" بطولة، ‏مصطفى ‏خاطر، ومحمد ‏عبد الرحمن، والبطولة ‏النسائية لهنادي مهنا، وإلهام وجدي، كما يشارك في ‏البطولة، ‏محمد ‏لطفي، ومحمد علي ‏رزق، ‏إضافة إلى الفنانة القديرة هناء الشوربجي، والفنان ‏القدير عزت زين، ‏وتأليف إيهاب بليبل، ‏وإخراج شادي الرملي، وإنتاج ‏‏"‏k ‎‎media‏" كريم أبو ذكري ‏في خامس تعاون له مع المتحدة ‏للخدمات ‏الإعلامية، ‏‏وأول تعاون مباشر مع منصة ‏watch it‏.‏

مصطفى خاطر البيت بيتي اخبار مصطفي خاطر مسلسلات مصطفى خاطر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اهتزازات واضحة في نطاق القاهرة الكبرى.. البحوث الفلكية : ماتخافوش

علاقة حميمية مع الأختين ..  فضيحة شقة 16 بالعمرانية

هيقلب فجأة| الأرصاد تفجر مفاجأة حول طقس الـ 48 ساعة القادمة

ماما سايباكي كده ليه .. مقطع صادم لابنة شيرين بملابس مثيرة

شوف مصلحتك.. مارسيل كولر يبلغ لاعب الأهلي بالرحيل

بشائر رمضان.. تقديم موعد صرف مرتبات الموظفين مارس 2023

خالف التوقعات.. تحرك مفاجيء في سعر الذهب اليوم الأربعاء

تراجعت 12 جنيها.. هبوط مفاجئ بأسعار الدواجن اليوم في الأسواق 

موضوعات متعلقة

يعرض في رمضان.. سهير رمزي تكشف عن برومو مسلسل أم البنات

رجل أعمال يخوض صراعات.. تفاصيل دور ماجد المصري في مسلسل “ضرب نار”

عبد الباسط حمودة مع مصطفي حجاج في دويتو جديد

هناء الشوربجي تنضم لأبطال فيلم تاج مع تامر حسني

في الدقي.. شاندو يسجل أغنية جديدة

محمد عبد الرحمن يكشف موعد انتهاء تصوير كشف مستعجل

17 مارس .. تامر عاشور يحيى حفلا غنائيا فى الكويت

قيمتها 5 آلاف يورو .. "المرهقون" يفوز بجائزة منظمة العفو الدولية في مهرجان برلين السينمائي الدولي

ترشيحاتنا

بعد اتهامات أمريكا.. الصين تكشف مفاجأة بشأن مصدر كورونا

يحمل كلمة التوحيد.. سر العلم الأخضر للمملكة العربية السعودية

مؤسس تويتر يصدر تطبيق BlusSky بديل العصفور الأزرق

5 سيارات هاتشباك وسيدان بـ 75 ألف جنيه

زيادة الاستثمارات القطرية في مصر أبرز نتائج زيارة رئيس الوزراء إلى الدوحة.. فيديو

لزيادة ميزانية الجيش 400 مليون يورو .. الدنمارك تلغى يوم الصلاة الكبير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر.. أعراض نقص الكربوهيدرات في الجسم

القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد الملتقى الثانى للقيادات الشبابية الإعلامية للأكاديمية العسكرية

بيعالج الإمساك بإدخال ثعبان حي لجسده..لن تتخيل ماذا حدث لبولندي

عريس باكستاني يزن عروسته بالذهب أثناء حفل الزفاف .. الحقيقة صادمة

فيديو

بسبب كلمة.. خناقة سيد عبدالحفيظ والجهاز الفني للداخلية وحكم المباراة.. فيديوجراف

زلازل تركيا المدمرة ليست الأخيرة.. ماذا سيحدث في مارس المقبل؟| "فيديوجراف"

حقيقة انفجار براكين في البحر وحدوث تسونامي قريبا | فيديو

البانيه رخص 50 جنيها.. ماذا يحدث في سعر الدواجن؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

عمر الأحمد

اثنان وثلاثون عاما من التحرير

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

مني أحمد

الدراما والتاريخ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

ياسمين بدوي

رودينا ماتت بسببكو.. ربوا عيالكو !

نجاة عبد الرحمن

عام من الحرب الأوكرانية الروسية وشعوب تدفع الثمن

اﻟﻤﺰﻳﺪ