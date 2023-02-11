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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رمضان 2023.. تعرف على شخصية مصطفى خاطر في مسلسل "كشف مستعجل"

مصطفي خاطر
مصطفي خاطر

يخوض النجم مصطفى خاطر سباق دراما رمضان 2023 بمسلسل "كشف مستعجل"، والذي يشاركه بطولته النجوم محمد عبدالرحمن "توتا"، هنادي مهنا، إلهام وجدي، ومن تأليف إيهاب بليبل، وإخراج شادي الرملي، ويعرض حصريا في 15 حلقة على منصة watch it، ويعد المسلسل أول أعمالها الأصلية لشهر رمضان، ومن إنتاج كريم أبو ذكري.

يقدم مصطفى خاطر خلال المسلسل شخصية "طبيب نفسي" يدعى "يوسف"، وأبدى خاطر سعادته بالمشاركة في بطولة العمل، يقول في تصريحات صحفية: "أقدم شخصية جديدة تماما لم أقدمها من قبل، إذ تحمل شخصية "يوسف" العديد من التحولات الدرامية والنفسية في اطار كوميدي اجتماعي".

يضيف خاطر أن فكرة مسلسل "كشف مستعجل" مليئة بكوميديا الموقف، وتحتوي على دراما إنسانية تتكشف تفاصيلها مع مرور الأحداث، ويقول: "العمل هو أول عمل من نوعه يميل لدراما الجريمة في اطار كوميدي، وهو ما حمسني للمشاركة به منذ اللحظة الأولى لقراءة السيناريو"، ويكمل مصطفى خاطر: "حتى الجرائم التي ترتكب خلال الأحداث جرائه لها كود أخلاقي، ترجع أسبابه لخلفية الشخصية التي أقدمها".

عن تعاونه مع فريق العمل يقول خاطر: "بالطبع سعيد بالتعاون مع فريق العمل بالكامل، بداية من المنتج كريم أبو ذكري، الذي يوفر كافة الإمكانيات اللازمة لفريق العمل، وبالنسبة لصديقي محمد عبدالرحمن "توتا" بيننا تفاهم كبير ناتج عن عملنا معا في أعمال كثيرة، أما هنادي مهنا فهي فنانة موهوبة وتظهر بشخصية مختلفة تماما عما قدمته من قبل".

تفاصيل مسلسل “كشف مستعجل” رمضان 2023
تدور أحداث مسلسل "كشف مستعجل" في اطار لايت كوميدي، وسط حالة غموض حول عدد من الجرائم الجنائية، التي يتورط بها مصطفى خاطر "يوسف" خلال الأحداث.

صناع مسلسل “كشف مستعجل”
الجدير بالذكر أن مسلسل "كشف مستعجل" بطولة مصطفى خاطر، محمد عبدالرحمن "توتا"، هنادي مهنا، إلهام وجدي، كما يشارك في البطولة، محمد لطفي، و محمد علي رزق، إضافة إلى الفنانة القديرة ميمي جمال، والفنان القدير أشرف عبدالغفور، وتأليف إيهاب بليبل، وإخراج شادي الرملي، وإنتاج "k media" كريم أبو ذكري في خامس تعاون له مع المتحدة للخدمات الإعلامية، وأول تعاون مباشر مع منصة watch it.

مصطفى خاطر كشف مستعجل مسلسل كشف مستعجل

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