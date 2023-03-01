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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الوعي الأثري بالفيوم: نهاية المنقبين الموت في قبور حفروها بأيديهم

ندوات توعية عن هوس
ندوات توعية عن هوس التنقيب عن الاثار بالفيوم

أجرت إدارة الوعى الأثري بمنطقة آثار الفيوم بقيادة مديرة ادارة الوعى الاثري الدكتورة نرمين عاطف، زيارة مدرسة زهراء الأندلس وعمل محاضرة أثرية عن مخاطر التنقيب عن الآثار.

 

حاء في المحاضرة أن انتشار هوس التنقيب عن الآثار يصيب العديد من الحالمين بالثراء السريع الذين ينخدعون بفكرة التنقيب عن الآثار ويحولون منازلهم إلى وكر للحفر طامحين في العثور على الكنز المدفون، منساقين وراء الدجالين حتى يصلوا لغايتهم، فتكون نهايتهم الموت أسفل سراديب تحولت إلى قبور حفروها بأيديهم.

 

كما تناولت المحاضرة، أيضا الحديث عن الصناعة فى مصر القديمة، كما قامت الإدارة بعمل ورش عمل فنية تحت إشراف مدرسين ومدرسات التربية الفنية.

 

 

إدارة الوعى الأثرى بالفيوم تنظم ندوة عن تاريخ وحضارة مصر

 

لنشر الوعي.. اتفاقية تعاون بين منطقة أثار الفيوم وأمانة المرأة بمستقبل وطن

 

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