الوعي الأثري بالفيوم: نهاية المنقبين الموت في قبور حفروها بأيديهم

أجرت إدارة الوعى الأثري بمنطقة آثار الفيوم بقيادة مديرة ادارة الوعى الاثري الدكتورة نرمين عاطف، زيارة مدرسة زهراء الأندلس وعمل محاضرة أثرية عن مخاطر التنقيب عن الآثار.

حاء في المحاضرة أن انتشار هوس التنقيب عن الآثار يصيب العديد من الحالمين بالثراء السريع الذين ينخدعون بفكرة التنقيب عن الآثار ويحولون منازلهم إلى وكر للحفر طامحين في العثور على الكنز المدفون، منساقين وراء الدجالين حتى يصلوا لغايتهم، فتكون نهايتهم الموت أسفل سراديب تحولت إلى قبور حفروها بأيديهم.

كما تناولت المحاضرة، أيضا الحديث عن الصناعة فى مصر القديمة، كما قامت الإدارة بعمل ورش عمل فنية تحت إشراف مدرسين ومدرسات التربية الفنية.

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