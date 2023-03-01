المرشحون لمنصب عميد «بيطري كفر الشيخ» البيطرى يعرضون خطط التطوير

ترأس الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، اليوم، الأربعاء، اجتماع لجنة اختيار عميد كلية الطب البيطري بالجامعة؛ لإجراء المقابلات واختيار المرشحين لعمادة الكلية.

جاء ذلك بحضور وعضوية الأستاذ الدكتور السعيد الشربيني، عميد كلية الطب البيطري جامعة المنصورة الأسبق، وعضو لجنة اختيار عميد كلية الطب البيطري، الأستاذ الدكتور أشرف ناظم، عميد كلية الطب البيطري جامعة الإسكندرية السابق، أستاذ الرقابة الصحية علي الأغذية وعضو لجنة اختيار عميد كلية الطب البيطري، الأستاذ الدكتور علي أحمد أبو شوشة، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الأسبق، والأستاذ الدكتور مصطفى عبد العزيز، أستاذ علم الأدوية وعميد كلية الطب البيطري الأسبق بكفر الشيخ.

وصرح رئيس جامعة كفر الشيخ، أن اللجنة استمعت خلال اجتماعاتها إلى خطط تطوير الأداء ومقترحات وأفكار المتقدمين للترشح، لعمادة الكلية ورؤية كل متقدم لتطويرها سواء من الناحية التعليمية أوالبحثية أو المجتمعية.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، على حرص إدارة الجامعة على اختيار عمداء الكليات على مستوى الجامعة وفقا للمعايير المحددة وبحيادية كاملة وطبقًا لمحددات القرار الوزاري في هذا الشأن والمعتمد من المجلس الأعلى للجامعات الحكومية.