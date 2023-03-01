عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المرشحون لمنصب عميد «بيطري كفر الشيخ» البيطرى يعرضون خطط التطوير

رئيس جامعة كفر الشيخ
رئيس جامعة كفر الشيخ

ترأس الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، اليوم، الأربعاء، اجتماع لجنة اختيار عميد كلية الطب البيطري بالجامعة؛ لإجراء المقابلات واختيار المرشحين لعمادة الكلية.

بتكلفة مليار جنيه.. محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال إنشاء مستشفى مطوبس| صور

لتميزهم محليا وعالميا.. وكيل تعليم كفر الشيخ يكرم أبناء وموجهي التربية الخاصة

جاء ذلك بحضور وعضوية الأستاذ الدكتور السعيد الشربيني، عميد كلية الطب البيطري جامعة المنصورة الأسبق، وعضو لجنة اختيار عميد كلية الطب البيطري، الأستاذ الدكتور أشرف ناظم، عميد كلية الطب البيطري جامعة الإسكندرية السابق، أستاذ الرقابة الصحية علي الأغذية وعضو لجنة اختيار عميد كلية الطب البيطري، الأستاذ الدكتور علي أحمد أبو شوشة، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الأسبق، والأستاذ الدكتور مصطفى عبد العزيز، أستاذ علم الأدوية وعميد كلية الطب البيطري الأسبق بكفر الشيخ.

وصرح رئيس جامعة كفر الشيخ، أن اللجنة استمعت خلال اجتماعاتها إلى خطط تطوير الأداء ومقترحات وأفكار المتقدمين للترشح، لعمادة الكلية ورؤية كل متقدم لتطويرها سواء من الناحية التعليمية أوالبحثية أو المجتمعية.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، على حرص إدارة الجامعة على اختيار عمداء الكليات على مستوى الجامعة وفقا للمعايير المحددة وبحيادية كاملة وطبقًا لمحددات القرار الوزاري في هذا الشأن والمعتمد من المجلس الأعلى للجامعات الحكومية.

الطب البيطري كفر الشيخ جامعة المنصورة جامعات محافظ كفر الشيخ جامعة الإسكندرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إهتزازات واضحة في نطاق القاهرة الكبرى.. البحوث الفلكية : ماتخافوش

بشائر رمضان.. تقديم موعد صرف مرتبات الموظفين مارس 2023

400 جنيه|الذهب يهبط بشكل غير متوقع ومفاجأة في عيار 21 الآن

هيقلب فجأة| الأرصاد تفجر مفاجأة حول طقس الـ 48 ساعة القادمة

الفراخ تتراجع من جديد|هبوط مفاجئ الآن.. والبانيه يفقد 50 جنيهًا دفعة واحدة

شوف مصلحتك.. مارسيل كولر يبلغ لاعب الأهلي بالرحيل

خالف التوقعات.. تحرك مفاجيء في سعر الذهب اليوم الأربعاء

عاجل | أول رد رسمي من فرجاني ساسي على عودته لنادي الزمالك

موضوعات متعلقة

بتكلفة مليار جنيه.. محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال إنشاء مستشفى مطوبس| صور

الغرفة التجارية بكفر الشيخ تفتتح معرض «أهلاً رمضان» بمدينة الرياض.. صور

لتميزهم محليا وعالميا.. وكيل تعليم كفر الشيخ يكرم أبناء وموجهي التربية الخاصة

متهم في 21 قضية.. ضبط قهوجي بحوزته مخدر حشيش بكفر الشيخ

«وعظ كفر الشيخ» تشارك في ندوة حول القيم الأخلاقية بكلية الثروة السمكية

سيناريو مواجهة الأزمات.. تنفيذ خطة إخلاء سريع لمدرسة في كفر الشيخ.. صور

تحويلها إلى سماد عضوي.. رفع 600 طن مخلفات في بيلا بكفر الشيخ

إطلاق اسم القارئ أبو العينين شعيشع علي معهد بيلا بكفر الشيخ

ترشيحاتنا

فيها كل اللي هتحتاجه.. شاومي تنتج smartwatch على شكل ساعة كلاسيك

علاقة حميمية مع الأختين ..  فضيحة شقة 16 بالعمرانية

علياء هيكل: فوزي بجائزة الطيب صالح مسؤولية كبيرة.. والنقد الأدبي في تطور|حوار

تلاوة رائعة بصوت المنشد الشاب محمد عماد.. فيديو

مبطلات الصيام.. 40 فتوى يجب معرفتها قبل رمضان.. واحذر 6 أفعال تفسد الصوم

أبو الغيط : العمل العربي الأمني المشترك ضرورة لمواجهة الظواهر عابرة الحدود

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد الملتقى الثانى للقيادات الشبابية الإعلامية للأكاديمية العسكرية

بيعالج الإمساك بإدخال ثعبان حي لجسده..لن تتخيل ماذا حدث لبولندي

عريس باكستاني يزن عروسته بالذهب أثناء حفل الزفاف .. الحقيقة صادمة

نشرة المرأة والصحة| أطعمة فاسدة لا يجب شراؤها من الشارع تعرف عليها.. تحذير عاجل من حقنة البرد

فيديو

محمد حفظي : المنتج من حقه التدخل في كل تفاصيل العمل الفني

ترقص بالسيجارة مع أصدقائها .. حلا شيحة تصدم جمهورها فيديوجراف

حقنة البرد قاتلة.. تفاصيل مؤلمة في وفاة 4 أشخاص بسببها

بعد أزمة العرض.. موعد وكواليس مسلسل معاوية بن أبي سفيان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

عمر الأحمد

اثنان وثلاثون عاما من التحرير

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

مني أحمد

الدراما والتاريخ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

ياسمين بدوي

رودينا ماتت بسببكو.. ربوا عيالكو !

نجاة عبد الرحمن

عام من الحرب الأوكرانية الروسية وشعوب تدفع الثمن

اﻟﻤﺰﻳﺪ