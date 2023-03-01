الحمد لله .. الأغنية الأخيرة لـ شارموفرز من ألبوم كرڤان

طرحت فرقة شارموفرز أغنية "الحمد لله" وهى الأغنية السابعة والأخيرة من ألبومها الجديد "كرڤان"، الذى بدأت فى طرح أغنياته، مع إنطلاق العام الجديد..

وفى هذا الألبوم قدمت شارموفرز لمحبيها ومتابعيها، مجموعة متنوعة من الأغنيات، تحتوى كل أغنية على قصة مترابطة ومتواصلة.

أغنية " الحمد لله" - Lyrics Video- دارت فكرتها فى إطار إنسان يحمد الله على تخطيه مرحلة صعبة فى حياته، حتى وصل إلي طريق النجاح، وراحة البال.

أغنية " الحمد لله " كلمات وألحان أحمد بهاء وموسيقى وتوزيع محمد العرقان - محمد الفاره- عادل محمد، ومن إنتاج فريق شارموفرز.. والأغنية الأن على اليوتيوب، والمواقع الاجتماعية، والمتاجر الإلكترونية، ومحطات الراديو..

تقول كلمات " الحمد لله ":..

كتير مع نفسى بفكر هقدر ولا لا

و اما مفكرش بعدى الصعب

فاتح صدرى و وخدانى الجلاله

ومبستهترش مبتكلمش كتير الحمدلله الحمد الحمد لله

اهلى راضيين عليا الحمدلله الحمد الحمد لله

مش خايف من الجاى دلوقتى بنام مش زى زمان

ايام كنت اسهر كانوا يحكولى عن الاحلام

ذكريات فى دماغى بحكى و مش ندمان

اتعلمت و بدأت افهم راحة البال

العين كانت بتلاغى بس القلب باكى

والبال مش رايق بس عامل فيها هادى الشلة

أغنية ديفا

وطرحت فرقة شارموفرز منذ عدة أسابيع أغنية "ديفا" وهى الأغنية الخامسة من ألبومها الجديد "كرڤان"، الذى بدأت فى طرح أغنياته، مع انطلاق العام الجديد.

كليب " ديفا" من إخراج عمر دونجا، ودارت فكرته فى إطار عرض استعراضى راقص، عبر عن معنى كلماته، التى تتحدث عن حالة غزل لفتاة خاصة، ومميزة تنتقي كل شيئ فى حياتها، وتهتم دائماً بأدق التفاصيل، فهى جميلة ومثيرة، بمجرد ظهورها وهى تمشى تلفت الانتباه، وتتجه إليها العيون.