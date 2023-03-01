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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

موازنة النواب: المصري بالخارج يدفع 30% من الجمارك عند استيراده سيارة

استيراد السيارات
استيراد السيارات

علق الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على موافقة مجلس النواب، خلال جلسته العامة، على تعديل قانون منح تيسيرات للمصريين فى الخارج لاستيراد السيارات.

 

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وقال فخري الفقي في مداخلة هاتفية مع برنامج " اليوم " المذاع على قناة " دي إم سي": "إنه بعد تعديل القانون ستصبح المدة التي يمكن للمصري في الخارج استيراد السيارة فيها 5 سنوات بدلا من عام واحد ".

وأوضح فخري الفقي، أنه  قبل تعديل القانون كان المصري بالخارج يدفع 100% من قيمة رسوم الجمارك على السيارة وعليها ضريبة القيمة المضافة.

وأشار فخري الفقي، إلى انه بعد التعديل سيدفع  المصري بالخارج 30 % من قيمة رسوم الجمارك.

وتعمل الدولة المصرية على تسهيل إجراءات قانون استيراد سيارات المصريين بالخارج، ووافق مجلس النواب على مقترح بشأن إجراء تعديلات جديدة على قانون منح تيسيرات للمصريين في الخارج لاستيراد السيارات، تتعلق بـ مد فترة الاستيراد من عام الى خمس أعوام، وخصم 70% من قيمة وديعة استيراد السيارات.

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