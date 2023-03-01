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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سارع بالتحديث.. ويندوز 11 الأحدث يتضمن محرك Bing AI

windows 11
windows 11

طرحت شركة "مايكروسوفت" تحديث جديد لبرنامج تشغيل windows 11 بعدد كبير من الترقيات والتحسينات التي تجعل تجربة المستخدم أكثر سهولة ومن أبرزها تضمين محرك بحث  Bing AI المدعم ببرنامج الذكاء الاصطناعي.

وفقا لتقرير موقع lifewire بدأت  Microsoft  في طرح حزمة من ميزات استخدام Windows 11 الجديد، ولكن أبرزها محرك بحث Bing الجديد المدعوم بالذكاء الاصطناعي والذي من المتوقع أن ينافس محرك بحث جوجل بقوة.

windows 11

 يحتوي Bing في شكله الجديد على مكان في شريط مهام Windows، والذي يمكنك استخدامه لعمليات البحث والإجابة على الأسئلة مع روبوت الدردشة والإجابات الفورية والمهام الأخرى التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي.

هناك ميزة أخرى سوف تطرحها مايكروسوفت في القريب العاجل لأحدث نسخة من "ويندوز" من خلالها يمكنك ربط هاتفك الآيفون العامل بنظام الـ "آي أو إس" iOS مع ويندروز ولكن هذه التكنولوجيا ما زالت في مرحلة الاختبار. 

عندما يكون ربط هاتف آيفون مع ويندوز متاحا ، فإنه سيسهل جدا عملية توصيل هاتف Apple الذكي بجهاز الكمبيوتر وبرنامج التشغيل Windows الخاص بك، وبالتالي سيتمكن المستخدم ليس فقط من نقل الصور ومقاطع الفيديو بسهولة تامة ولكن أيضًا نقل المكالمات والرسائل النصية إلى الكمبيوتر المحمول أو سطح المكتب. 

windows 11

ليس فقط مستخدمي أجهزة آبل هم المستفيدين من تحديثات مايكروسوفت للويندوز ولكن أيضا مستخدمي أجهزة الأندرويد أيضا، حيث يمكن لمستخدمي هواتف سامسونج التطلع إلى تجربة ربط الهاتف بالكمبيوتر المحمول بشكل أفضل ، مع منح هواتف Samsung نقطة اتصال أسرع بنقرة زر واحدة.

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تشتمل الميزات الإضافية الجديدة تضمين عناصر تحكم أسرع في الاستجابة مع Windows Studio Effect وبالتالي يمكنك إجراء مكالمات الفيديو والانتقال بسرعة من المراسلة إلى مقاطع الفيديو كما تمت إضافة الـ Quick Assist إلى قائمة Start وسيختفي شريط المهام Task Bar تلقائيًا عند فصل أي جهاز يعمل باللمس عن الماوس ولوحة المفاتيح.

كل هذه التحديثات وأكثر ستكون متاحة لمستخدمي نظام تشغيل ويندوز 11 ولكن من غير المعروف حتى الآن الميزات التي سيتم طرحها أولا والميزات التي ستؤجل إلى وقت لاحق مع التحديث الثان، ومع ذلك فإنه شبه مؤكد إدماج محرك بحث "بينج" الجديد خلال شهر مارس الجاري.

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