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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

جريمة في المعادي .. نقّاش يكتشف خيانة زوجته مع منجد والتصرّف وحشي

صدى البلد

شهدت منطقة المعادي جريمة قتل بشعة عندما استدرج نقاش منجدًا لشقة مستأجرة وقام بنحره ووضع أشلاءه داخل أكياس بلاستيك وألقى بها في صندوق قمامة إلى أن تم اكتشاف جريمته وضبطه وتولت النيابة التحقيق.

تلقي قسم شرطة المعادي بلاغًا بالعثور على أشلاء لشخص داخل أكياس بلاستيك ملقاة في صناديق القمامة بدائرة القسم.

على الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان البلاغ وبالفحص والتحري تبين أن المجني عليه يعمل منجدًا وكانت تربطه علاقة عاطفية بفتاة قام بخطبتها إلا أن تلك الزيجة لم تكتمل وانفصلا وبعد فترة تزوجت الفتاة من نقاش وعندما علم خطيبها الأول “المنجد “ جن جنونه وبدأ في التواصل معها من جديد إلا أن زوجها اكتشف تلك العلاقة فقام باستدراج المنجد لشقة مستأجرة بدعوة إتمام بعض الأعمال بها ثم قام بنحره وتقطيع جثته الى أشلاء ووضع تلك الأجزاء داخل أجولة بلاستيك والقى بها في اماكن متفرقة لإخفاء معالم جريمته الي ان تم كشفها من قبل رجال المباحث وتم ضبطه وأداة الجريمة.

واعترف المتهم أمام رجال المباحث أنه ارتكب الجريمة بدافع الانتقام لشرفه بعد علمه بعلاقة المجني عليه بزوجته.

ووسط حراسة أمنية مشددة قام المتهم بتمثيل جريمته في حضور ممثل عن النيابة العامة التي تولت التحقيق.

المعادي قتل كواليس قسم شرطة المعادى المنجد

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