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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا تحث إيران على التحقيق في هجمات بالسمّ استهدفت طالبات مدارس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، إن الولايات المتحدة "حثت إيران" على التحقيق في التقارير التي أفادت بتعرض فتيات في مدارس مختلفة لهجمات بالسمّ، خلال الأشهر الماضية.

وما زالت قضية تسميم مئات التلميذات في مدينة قم، كبرى المدن الإيرانية المقدّسة، مشتعلة وسط تضارب في التصريحات الرسمية بشأن الجهة التي تقف خلف هذه الواقعة الصادمة.

ومنذ نهاية نوفمبر، أفادت وسائل إعلام محلية بوجود حالات تسمّم في الجهاز التنفّسي لمئات الفتيات اللواتي تناهز أعمارهن عشر سنوات، في مدارس قم (وسط)، حسب ما نشرت وكالة الأنباء الفرنسية.

وفي السياق، أفادت وكالة أنباء "فارس نيوز" التابعة للحرس الثوري الإيراني، الأربعاء، باعتقال ثلاثة أشخاص متهمين بحالات التسمم التي تعرَّض لها عدد من الطالبات والطلاب في المدارس الإيرانية أخيرًا.

ونقلت الوكالة عن مصدر أمني، وصفته بالمطلع، قوله إن "الأجهزة الأمنية اعتقلت ثلاثة أشخاص فيما يتعلق بحالات التسمم التي تعرَّض لها عدد من طلاب المدارس في إيران"، مضيفة أن "عمليات الاعتقال تمت يوم أمس".

ورجح المصدر الأمني، الذي لم يكشف عن هويته، "أن تكون هناك شبكات" وصفها بـ"التخريبية والمنافقة" تستهدف المدارس في إيران.

أمريكا الولايات المتحدة الخارجية الأمريكية ايران وزارة الخارجية الأمريكية وكالة أنباء فارس

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