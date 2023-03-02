رسالة تحذيرية من ميدو إلى كولر بشأن مهاجمي الأهلي

وجه أحمد حسام (ميدو) رسالة إلى السويسري مارسيل كولر ، المدير الفني لفريق الأهلي ، بشأن تعامله مع بعض لاعبي الفريق خاصة رؤوس الحربة.



وأضاف ميدو عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) أن كولر عليه أن يستفيد من خبراته في التعامل مع لاعبي الأهلي في التوقيت الحالي.



وتابع:" كولر لازم يطبطب على مهاجمي الأهلي لإعادة الثقة للاعبين في الفترة القادمة خاصة أن الفريق الأحمر لديه العديد من الارتباطات القادمة ولن يستطيع التعاقد مع رأس حربة جديد لأن فترة الانتقالات انتهت".



وأشار إلى أن مهاجمي الأهلي بحاجة لاستعادة الثقة خاصة شادي حسين موضحاً أن محمد شريف من اللاعبين الذين يجيدون التحرك في المساحات خلف خط الدفاع بالنسبة للمنافسين.

