محمد عبد العزيز: وصفوني بأني امتداد للمخرج فطين عبد الوهاب بعد تقديم فيلم "فى الصيف لازم نحب"

تحدث المخرج محمد عبد العزيز عن بدايته فى السينما وذلك خلال ندوة تكريمه فى مهرجان القاهرة السينمائي الدولى فى دورته السادسة والأربعين والتى تستمر حتى 21 نوفمبر الحالي.

وأضاف محمد عبد العزيز : يعتبر فيلم "فى الصيف لازم نحب" أولي أفلامي الحقيقية التى ساهمت فى تقديمي للجمهور وصناع السينما حتى أن الكثير وصفني بأني امتداد المخرج القدير فطين عبد الوهاب.

وأوضح محمد عبد العزيز ان بعد نجاح فيلم "فى الصيف لازم نخب وجدت ان الأفلام الكوميدية يمكن ان تناقش قضايا جادة ومهمة فى المجتمع باسلوب مختلف عن السائد ووجدت فى أسلوب الكوميديا السوداء منفذا لانتقاد الاوضاع الاجتماعية ولعل من أبرز هذه الأفلام "انتبهوا ايها السادة" والذى قمت بانتاجه وكانت ميزانيته محدودة ولكن تشجع له حسين فهمي ومحمود ياسين.

يذكر أن في إطار فاعليات أيام القاهرة لصناعة السينما التي تُقام ضمن أنشطة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته السادسة والأربعين، يقام اليوم الخميس 13 نوفمبر، ماستر كلاس بعنوان "أسرار صناعة الكوميديا" مع المخرج الكبير محمد عبد العزيز، وذلك في تمام الساعة 2:00 ظهرًا وحتى 3:30 مساءً على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية. ويُدير الحوار الناقد أسامة عبد الفتاح

يتناول اللقاء رحلة محمد عبد العزيز مع السينما الكوميدية التي شكّلت جزءًا مهمًا من تاريخ السينما المصرية، كاشفًا عن أبرز أسرار هذا الفن وكيفية صياغة الموقف الكوميدي بطريقة تجمع بين الذكاء والبساطة. كما سيتحدث عن تجربته مع نجوم الكوميديا الكبار، وتطور الحس الكوميدي في السينما المصرية عبر الأجيال، إضافة إلى مناقشة الفروق بين الكوميديا التقليدية والمعاصرة ودور المخرج في الحفاظ على جوهرها الإنساني والفني.

عن "أيام القاهرة لصناعة السينما"

أُطلقت "أيام القاهرة لصناعة السينما" كمنصّة مخصصة لدعم وتطوير الصناعة السينمائية في العالم العربي وأفريقيا، من خلال توفير فرص التمويل والتدريب والتشبيك بين صُنّاع الأفلام والخبراء الدوليين. تضم الأيام عدة برامج ومحاور رئيسية أبرزها: ملتقى القاهرة السينمائي، منتدى المحترفين، وورش العمل المتخصصة. وقد أصبحت اليوم إحدى أهم الفعاليات المهنية في المنطقة، لما تقدمه من فرص حقيقية لتطوير المشاريع والمواهب الناشئة.

عن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

يُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، وأحد أبرز المهرجانات الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي للمنتجين (FIAPF). تأسس عام 1976، ويقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة. يحرص المهرجان في كل دورة على الجمع بين البعد الفني والبعد المهني، ما يجعله منصة رئيسية للحوار بين الثقافات وتعزيز حضور السينما العربية على الساحة الدولية.