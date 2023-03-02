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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طارق العشري : فوز فاركو على المقاولون مش صدفة .. فيديو

فاركو
فاركو

قال طارق العشري المدير الفني لفريق فاركو، إن فوز فريقه على المقاولون العرب، سيمنح لاعبي الفريق دفعة كبيرة في مشواره ببطولة الدوري.

وأضاف العشري، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، أن مجلس إدارة نادي فاركو داعم كبير للفريق واللاعبين، من أجل انتشال الفريق من سلسلة النتائج السلبية في بطولة الدوري، مؤكداً أن الفريق حصد ثلاثة نقاط مهمين من فريق مميز في الدوري.

وتابع، تصريحاته، أن فريق المقاولون العرب من الأندية المتميزة، قائلاً «كانت في مباراة خطيطة خارج الخطوط بيني وبين شوقي غريب، مضيفاً أن المقاولون يسير بشكل جيد معه».

وواصل العشري، أن الفوز على فاركو ليس وليد الصدفة، بل المباراة اخذت مننا تحضير كبير جدا لتحقيق الهدف المطلوب وهو حصد الثلاث نقاط، وكان هناك أكثر من خطه لعبنا بيها خلال اللقاء، وظهرنا بشكل جيد خلال شوطي المباراة.

ووجه المدير الفني لفريق فاركو، خلال تصريحاته، الشكر لحارس مرمي الفريق محمد شيكا والذي نجح في التصدي للعديد من الكرات المهمة خلال اللقاء.

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