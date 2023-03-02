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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محدش واخد منها حاجة..تعليق سمية الخشاب بعد رقصها على أغنية لأحمد سعد

صدى البلد

شاركت الفنانة سمية الخشاب، فيديو عبر ستوري حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت ترقص على أغنية لطليقها الفنان أحمد سعد، وعلقت: “محدش واخد منها حاجة”.

أعمال سمية الخشاب 

من جهة أخرى، أكدت الفنانة سمية الخشاب أنها تعيش حالياً حالة من النشاط الفني، سواء فى مجال المسرح أو السينما أو التليفزيون.

وقالت سمية الخشاب، فى تصريحات مصورة لـ “صدى البلد”: “أقوم حالياً بتصوير مسلسل أرواح خفية، بالإضافة إلى فيلم التاروت”.

وأضافت: “أقوم حالياً بإجراء بروفات على دوري ضمن مسرحية بديعة مصابني، وهي شخصية لها تاريخ، وكرست حياتها للفن”.

وتابعت: “المسرح يحتاج إلى مجهود كبير، وحين سأبدأ عرض المسرحية سوف أكون انتهيت من التصوير وسأتفرغ لها”.

أحمد سعد سمية الخشاب الفنانة سمية الخشاب اعمال سمية الخشاب

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محدش واخد منها حاجة..تعليق سمية الخشاب بعد رقصها على أغنية لأحمد سعد

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