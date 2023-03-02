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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أياك أن ترميها..قشور هذه الفاكهة تحارب الكوليسترول وتساعد على الهضم

صدى البلد

فوائد صحية لتناول قشرة فاكهة الكيوى فهي مليئة بفيتامين ج وتحتوي على البوتاسيوم و كمية من الفيتامينات. ومع ذلك ، من الصعب تصديق أنه من الأفضل عدم تقشير الكيوي. ولكن ، تمامًا مثل التفاح ، فإن القشرة هي أكثر جزء صحي في  الكيوي.

ووفقا لموقع هيلث تعد  قشور فاكهة الكيوي  بالألياف ، وهو أمر جيد للهضم. هذه الألياف لها أيضًا تأثير إيجابي على مستويات الكوليسترول ، 

وفقًا لـ Health Net. ومع ذلك ، لا يرغب الكثير من الناس في تناول هذه القشرة لأن طعمها ليس جيدًا. 
على الرغم أنها تحتوي على الكثير من فيتامين سي وأيضًا الكثير من فيتامين هـ ، كما أن الجلد غني بالألياف  التي تحافظ على مستويات الكوليسترول في الدم!‘ذا 
إذا كنت تريدين تناول قشروة فاكهة الكيوي عليك البدء بتناول الكيوي الأصفر عليك و ضع الفاكهة في خلاط مع اللبن وستحصلين على عصير لذيذ وصحي أيضًا! 

فوائد قشور الكيوي 


علاوة على ذلك ، تحتوي القشور على ثلاثة أضعاف مضادات الأكسدة الموجودة في اللب ويمكن أن يساعد في مكافحة الالتهابات ، مثل المكورات العنقودية والإي كولاي.
يزيد تناول قشر الكيوي من كمية الفاكهة  بنسبة 30 إلى 50 بالمائة.
 جربي تناول الكيوي الأصفر أو الذهبي بدلاً من ذلك فقد يحتوي الكيوي الأصفر على قشرة سهلة للمضغ لأنه يحتوي على شعر أقل. 

يحتوي الكيوي الأصفر على فيتامين سي أكثر من الكيوي الأخضر.
إذا كنت لا ترغب في تناول قشر الكيوي بمفرده ، يمكنك صنع عصير باستخدام الكيوي الكامل. 

فاكهة الكيوى فيتامين ج البوتاسيوم فيتامين سي

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