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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير يكشف صدمة لجماهير الأهلي قبل مواجهة القطن الكاميروني

الأهلي
الأهلي

كشف أحمد شوبير عن آخر التطورات داخل النادي الأهلي، قبل مواجهة نظيره القطن الكاميروني في السادسة مساء السبت المقبل، على ستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقال “شوبير”، في تصريحات إذاعية، "حسين الشحات ومحمود متولي خارج حسابات السويسري مارسيل كولر في مواجهة القطن الكاميروني".

وأضاف شوبير "تأكد غياب خالد عبد الفتاح بسبب الإصابة، في حين هناك محاولات قوية وذلك من أجل تجهيز أحمد حمدي عبد القادر للحاق بالمواجهة".

واختتم "فرص محمد عبد المنعم قوية وسوف يشارك بشكل طبيعي في مواجهة القطن الكاميروني بعد تواجده على الدكة في لقاء الداخلية".

وتنقل قنوات beIN Sports مباريات الاهلي في دوري أبطال افريقيا كونها الناقل الحصرى لمباريات البطولة الأفريقية.

ويبحث النادي الأهلي عن حصد النقاط الـ3 وذلك بعد تعثر الفريق الأحمر في مواجهة صن داونز بعد التعادل على ملعب السلام بنتيجة 2/2.

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