شوبير يعلن عن أولي صفقات الأهلي .. تفاصيل مثيرة

زف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي السابق بشري سارة لعشاق الأهلي في الفترة الحالية.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية ، أن الأهلي استقر رسمياً علي تفعيل بند شراء خالد عبدالفتاح نهائياً دون الرجوع لسموحة.

ونستعرض مباريات الأهلي في شهر مارس

– الأهلي ضد القطن الكاميروني في مباراة مؤجلة من الجولة الأولى لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وتنطلق في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة يوم السبت 4 مارس.

– الأهلي ضد المقاولون العرب في مباراة مؤجلة بالدوري، يوم الثلاثاء 7 مارس

– الأهلي ضد ماميلودي صن داونز بجنوب إفريقيا، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، يوم السبت 11 مارس.

– الأهلي ضد طلائع الجيش في الدوري، يوم الثلاثاء 14 مارس

– الأهلي ضد القطن في الكاميرون، يوم الجمعة 17 مارس.