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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير يعلن عن أولي صفقات الأهلي .. تفاصيل مثيرة

صدى البلد

زف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي السابق بشري سارة لعشاق الأهلي في الفترة الحالية.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية ، أن الأهلي استقر رسمياً علي تفعيل بند شراء خالد عبدالفتاح نهائياً دون الرجوع لسموحة.

ونستعرض مباريات الأهلي في شهر مارس

– الأهلي ضد القطن الكاميروني في مباراة مؤجلة من الجولة الأولى لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وتنطلق في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة يوم السبت 4 مارس.

– الأهلي ضد المقاولون العرب في مباراة مؤجلة بالدوري، يوم الثلاثاء 7 مارس

– الأهلي ضد ماميلودي صن داونز بجنوب إفريقيا، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، يوم السبت 11 مارس.

– الأهلي ضد طلائع الجيش في الدوري، يوم الثلاثاء 14 مارس

– الأهلي ضد القطن في الكاميرون، يوم الجمعة 17 مارس.

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