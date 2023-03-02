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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مصر للطيران: مستمرون في تحديث الأسطول وA321neo الأكثر مبيعا في العالم

صدى البلد

قال المهندس يحي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إن تسلم الشركة طائرة جديدة من طراز  A321neo تعد من اللحظات المميزة فى تاريخ الشركة فهي لحظة فخر وإعتزاز لكل أبناء هذا الصرح العظيم وتعد تتويجا لجهود متميزة بذلت منذ سنوات.

وأعرب رئيس شركة مصر للطيران، خلال الاحتفالية المقامة في مطار القاهرة الدولي ، بتسلم طائرة مصر للطيران الجديدة، عن تقديره  لجهود لفريق العمل بشركتى مصر للطيران وإيرباص علي المجهود الكبير والمشرف طوال الفترة الماضية وما قدمتموه من عمل جاد مخلص ودؤوب لإستلام هذه الطائرة.

واضاف رئيس شركة مصر للطيران  ، أن مصر للطيران مستمرة في المضيي قدما نحو مستقبل أفضل وبتوجيهات وزير الطيران المدني فإننا نعمل علي تطوير أسطول الشركة ليصبح واحداً من أحدث الطرازات الجوية وكذلك تطوير خدماتنا لتتجاوز توقعات عملائنا.

وتابع: نحن نفخر بكوننا أول شركة طيران داخل القارة السمراء تقوم بتشغيل هذا النوع من الطائرات طراز إيرباص A321neo والمزودة بمحركات من طراز CFM، حيث تعتبر هذه الطائرة واحدة من أكثر الطائرات مبيعًا ذات الممر الواحد في العالم ومجهزة بأحدث التقنيات المبتكرة وتمثل الإختيار المثالى لمصر للطيران لتلبية الطلب المتزايد على خطوط الشركة خاصة في توفير تكاليف التشغيل، كما أنها تتميز بانبعاثات واستهلاك أقل للوقود بنسبة 20% لكل مقعد، وتأتي إضافة هذه الطائرة إلى أسطول شركة مصر للطيران في إطار استراتيجية الشركة لعام 2025 التي تهدف لتحديث وتطوير جميع طائرات الشركة.

واكد زكريا، ان مصر للطيران شريك رئيسي لشركة إيرباص في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ونحن فخورين بهذه الشراكة النموذجية لخدمة وتطوير صناعة النقل الجوي، وهذا التعاون بدأ منذ عام ١٩٨٢ تعاون  مثمر وفعال، بدأ بثماني طائرات                              من طراز  A300-B4  تلاها إنضمام العديد من الطرازات مثل A220 و A320و A321  وA330،  كما أمتد التعاون ليشمل مجالات متعددة في صناعة النقل الجوي مثل الصيانة والتدريب وغيرها.

وتابع: كما أود أن أتوجه بالشكر للعناصر الأساسية في إستراتيجية تحديث الأسطول ومنها شركةCFM  حيث تعد مصر للطيران أحد عملاء الشركة علي مدار سنوات عديدة، واليوم نواصل هذا التعاون المثمر من خلال تقديم الجيل الجديد من طائرات  إيرباص A321neo  ونحن ممتنون حقًا لهذه العلاقة القيمة ، وبالطبع نتمنى أن يستمر هذا التعاون من أجل تحقيق أهدافنا المشتركة وكذلك تقديم أفضل الخدمات التي تلبي توقعات عملائنا حول العالم.

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