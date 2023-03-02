رومانو يكشف حقيقة اقتراب إنريكي من تدريب تشيلسي

كشف فابريزيو رومانو الصحفي بشبكة سكاي سبورتس، حقيقة اقتراب لويس إنريكي، المدير السابق لمنتخب إسبانيا، من تولي القيادة الفنية لفريق تشيلسي، خلفا للمدرب جراهام بوتر.

كانت تقارير صحفية، أكدت موخرا تواجد لويس إنريكي على رأس قائمة المرشحين لخلافة بوتر في تشيلسي.

وكتب رومانو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":"لويس إنريكي يريد العودة إلى التدريب في أقرب وقت ممكن، لكن لم يتحدث مع تشيلسي حتى الآن".

ورحل إنريكي عن تدريب منتخب إسبانيا في شهر ديسمبر الماضي، عقب وداع الماتادور كأس العالم 2022 من الدور ثمن النهائي أمام المغرب.

ويحتل تشيلسي المركز العاشر في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 31 نقطة.