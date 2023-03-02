مايا الشربيني: الشائعات تقتل أفرادا ومجتمعات.. فيديو

أكدت الإعلامية مايا الشربيني، أن “الإشاعة مش مجرد كلمتين اتقالوا وخلاص، أو أي كلام وخلاص، ولكن الاشاعة بمثابة سكينة تقتل أفرادا ومجتمعات وسكينة تلمة تقتل المعنويات بدم بارد”.

وقالت مايا الشربيني، خلال تقديمها برنامج “ساعة زمن”، عبر فضائية “صدى البلد”، أنه “زي ما فيه شخص بيروج الشائعات، إلا أن هناك شائعات بتسليط الضوء على النفس”.

يرغب في الشهرة فقط

وتابعت مقدمة برنامج “ساعة زمن”، أن الشخص الذي يطلق الشائعات على نفسه هو شخص مريض نفسي، ويرغب في الشهرة فقط، مؤكدة أن الإشاعة جريمة إنسانية وأخلاقية وقانونية.

