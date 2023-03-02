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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط: لا زيادة في تعريفة المواصلات العامة بعد تحريك أسعار البنزين

اللواء عصام سعد محافظ
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه لا زيادة في تعريفة الركوب لسيارات السرفيس والمواصلات العامة بجميع مراكز ومدن وأحياء المحافظة بعد تعديل أسعار البنزين نظرًا لعدم ارتفاع سعر السولار وتثبيته عند سعر 7.25 جنيه للتر مؤكدًا على انتظام سير العمل داخل جميع مواقف السيارات في نطاق المحافظة .. جاء ذلك على خلفية على قرارات لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية والتي تضمنت تعديل أسعار البنزين وتثبيت سعر السولار اعتباراً من صباح اليوم الخميس 2 مارس 2023.
وكلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديرية التموين وإداراتها على مستوى مراكز ومدن المحافظة لتنفيذ حملات مشتركة على محطات الوقود للتأكد من توافر الوقود بأنواعه في المحطات وبيعه بالأسعار المقررة والتأكد من أن الموازين الموجودة داخل محطات الوقود طبقًا للمواصفات الموضوعة مع متابعة كميات البنزين المتوفرة وعدم وجود أي نقص في أي من أنواع الوقود وتكثيف الحملات الرقابية للتصدي لأي مخالفات قد تحدث بعد تطبيق هذا القرار ومحاولات استغلال البعض لذلك وغش جمهور المستهلكين فضلا عن تنفيذ حملات على مواقف السرفيس بالتنسيق بين مع الإدارة العامة للمرور وإدارة المواقف للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة نظرًا لاستمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعي والسرفيس وعدم وجود أي زيادة بها لعدم وجود أي زيادة في سعر السولار واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين على أن يتم المتابعة مع غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وربطها مع غرف العمليات بالمراكز والأحياء لاتخاذ كافة الاجراءات اللازمة حيال أي مخالفة.

محافظ الغربية: لا زيادة في أسعار المواصلات


كان محافظ أسيوط قد أعلن في وقت سابق عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم على أرقام (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.
يذكر أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بعد متابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى وفي ظل تذبذب أسعار خام برنت وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار قررت تعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلي حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارًا من الساعة الثانية صباح 2 مارس 2023  لتصبح  كالآتى  8.75 جنيه للتر البنزين 80 و 10.25 جنيه للتر البنزين 92 و11.50 جنيه للتر البنزين 95 وسعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز ليصبح 6000 جنيه للطن و تم زيادة غاز تموين السيارت ليصبح  4.50 جنيه / متر وتثبيت سعر بيع السولار عند 7.25 جنيه للتر وتثبيت سعر المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية.

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