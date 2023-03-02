الأهلي يتوج بـ البطولة العربية لرجال الطائرة

توج الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي الأهلي بلقب البطولة العربية والتي استضافها استاد القاهرة ،وذلك بعد التغلب على فريق النصر البحريني بنتيجة 3-0.

واستطاع الأهلي بقيادة مديره الفني ميدو مصيلحي حسم المباراة والسيطرة عليها منذ بدايتها حيث فاز في الشوط الأول بنتيجة 25-21 ثم سيطر في الشوط الثاني ليفوز 25-10 واخيرا حسم المباراة بعد الفوز في الشوط الثالث بنتيجة 25-19 ليتوج باللقب العربي.

وشق فريق رجال طائرة الأهلي طريقه إلى النهائي بعد مسيرة حافلة حقق خلالها الفوز في جميع مبارياته بالبطولة، بعد أن تغلب على فريق مصافي الشمال العراقي، ثم فاز على فريق بني ياس الإماراتي، ثم فاز على خيبل اليمني والسيب العماني والوكرة القطري، وعلى السويحلي الليبي ، قبل أن يتخطى عقبة السيب العماني في نصف النهائي.