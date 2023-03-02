عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالجلباب والشال.. حمادة هلال يصور المداح بدير سانت كاترين

الفنان حمادة هلال
الفنان حمادة هلال داخل دير سانت كاترين

صور الفنان حمادة هلال عددا من  المشاهد  مسلسل "المداح 3" بمدينة سانت كاترين وتحديداً دير سانت كاترين وجبل موسي  مرتديًا الجلباب والشال، وحرص السائحين على التقاط بعض الصور التذكارية مع الفنان المصري، ومن المقرر أن يجري تصوير بعض المشاهد الأخرى بمدينة دهب  خلال الأيام المقبلة، وذلك استعدادًا دخول المسلسل في السباق الرمضاني .


ويجري التصوير وسط فريق العمل بقيادة المخرج أحمد سمير فرج، وأحمد يحيى مساعد مخرج أول.
والمسلسل من ﺗأليف أمين جمال، ووليد أبو المجد، وشريف يسري، وبطولة حمادة هلال في دور "صابر المداح"، و هبة مجدي في دور "رحاب، وأحمد عبدالعزيز في دور" الشيخ عبد الرحمن"، و  كمال أبو رية في دور "أبوالخير"،  وخالد سرحان في دور "حسن"،  ودنيا عبدالعزيز في دور "منال".


ويدور المسلسل حول سلسلة من الأحلام الغريبة التي تراود صابر المداح "حماده هلال"، ويتبين له أن كل ما يراه في أحلامه يتحقق على أرض الواقع.

حمادة هلال بسانت كاترين

FB_IMG_1677777698981
FB_IMG_1677777698981
FB_IMG_1677777690101
FB_IMG_1677777690101
FB_IMG_1677777687005
FB_IMG_1677777687005
FB_IMG_1677777680527
FB_IMG_1677777680527
FB_IMG_1677777683189
FB_IMG_1677777683189
FB_IMG_1677777678539
FB_IMG_1677777678539
FB_IMG_1677777675666
FB_IMG_1677777675666
آثار سانت كاترين حمادة هلال مسلسل المداح تصوير داخل الدير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3500 جنيه الأدنى للأجور وزيادة الموظفين 1000 جنيه.. 5 هدايا من الرئيس

1000 جنيه شهريا و3500 حد أدنى| زيادة في المرتبات والمعاشات من إبريل.. أخبار سارة للمصريين

أحمد حسن: الزمالك يتحرك لإقالة فيريرا والبديل مفاجأة

المالية تكشف موعد زيادة المرتبات بعدما أقرها الرئيس اليوم.. تفاصيل

نام مع الأختين.. طفل سفاح في الشقة 16 بالعمرانية ..والمتهم: مش إبني

قرار عاجل من الخطيب بشأن نجم الفريق عقب إصابته

زيادة المعاشات والأدنى للأجور والرواتب في هذا الموعد.. مفاجأة من السيسي للمواطنين

شوبير يصدم جماهير الأهلي بهذا القرار

موضوعات متعلقة

تدفق سياحي على سانت كاترين في آخر أيام إجازة نصف العام

مئات الحافلات بمدخل المدينة.. تدفق سياحي غير مسبوق على سانت كاترين

ترشيحاتنا

برشلونة يهزم ريال مدريد ويقترب من نهائي كأس إسبانيا

متى يرفع القطاع الخاص الحد الأدنى للأجور بعد قرارات السيسي؟.. مسؤول يرد

فريقي أوروبي ..تعليق مثير من نجم الأهلي السابق علي مواجهة صن داونز

رغبة كولر.. الأهلي يفتح باب الرحيل أمام نجم الفريق

من وراء عدم مشاركة الأهلي في البطولة العربية؟

عيب ..نجم الزمالك السابق يوجه رسالة قوية بشأن أنباء رحيل فيريرا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لغز الغرفة المكتشفة داخل هرم خوفو.. هل يعثر علماء الآثار كنوز الفراعنة؟

تضم أبراجا للحمام.. لغز العثور على مدينة رومانية بالأقصر عمرها 1800 عام|تفاصيل

فوائد لا تتوقعها.. استعمل البرغل بدل الأرز

ما بين الحقيقة والادعاء .. مصير حكيمي بعد اتهامه بالتعدي على فتاة

فيديو

موعد انتهاء الموجة الحارة.. تفاصيل حالة الطقس في شهر رمضان

التجميد والبيع .. قرار عاجل من الأهلى ضد برونو سافيو

زلازل خلال أيام بعدة مناطق|رد قوي على المتنبئين من البحوث الفلكية.. فيديو

السيسي يوجه رسائل جديدة للشعب: أنا مش في برج عالي.. ومصر محتاجة أمانة في العمل «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

عمر الأحمد

اثنان وثلاثون عاما من التحرير

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

مني أحمد

الدراما والتاريخ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ