بالجلباب والشال.. حمادة هلال يصور المداح بدير سانت كاترين

صور الفنان حمادة هلال عددا من المشاهد مسلسل "المداح 3" بمدينة سانت كاترين وتحديداً دير سانت كاترين وجبل موسي مرتديًا الجلباب والشال، وحرص السائحين على التقاط بعض الصور التذكارية مع الفنان المصري، ومن المقرر أن يجري تصوير بعض المشاهد الأخرى بمدينة دهب خلال الأيام المقبلة، وذلك استعدادًا دخول المسلسل في السباق الرمضاني .



ويجري التصوير وسط فريق العمل بقيادة المخرج أحمد سمير فرج، وأحمد يحيى مساعد مخرج أول.

والمسلسل من ﺗأليف أمين جمال، ووليد أبو المجد، وشريف يسري، وبطولة حمادة هلال في دور "صابر المداح"، و هبة مجدي في دور "رحاب، وأحمد عبدالعزيز في دور" الشيخ عبد الرحمن"، و كمال أبو رية في دور "أبوالخير"، وخالد سرحان في دور "حسن"، ودنيا عبدالعزيز في دور "منال".



ويدور المسلسل حول سلسلة من الأحلام الغريبة التي تراود صابر المداح "حماده هلال"، ويتبين له أن كل ما يراه في أحلامه يتحقق على أرض الواقع.

حمادة هلال بسانت كاترين

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