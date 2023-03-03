بعد ضبطها بالأسواق .. سلامة الغذاء تكشف علامات لحم الحصان قبل تناولها

أثار خبر ضبط باكستاني يبيع لحوم الخيول بالمنصورة جدلا كبيرا علي السوشيال ميديا .

وقد قالت الدكتورة شيرين زكي وكيل نقابة البيطريين ورئيس لجنة سلامة الغذاء في تصريح لصدي البلد إن لحوم الخيل متداولة في بعض الدول ولكنها غير متداولة في مصر ولايتم استهلاكها.

وأشارت الي أن الغش باللحم الخيل قد يكون خيل ضعيف ومريض وقد يكون لها اضرار كبيرة مثل الميكروبات والامراض التي تنتقل من اللحوم الي المستهلك .

مواصفات لحم الحصان

واضافت شيرين أن مواصفات لحوم الخيول نفس مواصفات لحم الحمير

١_ لحم لون داكن مائل إلى اللون الأزرق

٢_ نسبة الأليف بها عالية

٣_ تحتوي لحم الخيول على نسبة النشا الحيوانية العالية والذي يتحول الي جلوكوز ونجدها لحم سكري طعمه .

٤_يتميز دهن الحصان بانه يكون لون النحاسي وسهلة الذوبان وتكون طبقة زيت .

٥_ شوربة الخيول بها كميات زيوت عالية ورائحتها نفاذه ونفس رائحة الحصان بالاستطبلات.

وأكدت شيرين أن المواطن العادي لايستطيع تفرقتها بينها وبين لحوم الأبقار ولكن مايمكن أن يميزه هو طبقات الزيت ورائحتها الغير مقبولة.