عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حمادة هلال على قمة جبل موسى بسانت كاترين لتصوير مسلسل "المداح 3"

حمادة هلال
حمادة هلال

حرص الفنان حمادة هلال ، على الصعود إلى قمة جبل موسى بمدينة سانت كاترين في جنوب سيناء، وذلك  على هامش تصوير بعض مشاهد مسلسل "المداح 3" الجاري تصويرها بمدينة سانت كاترين ، وهو مرتديًا الجلباب والشال .


ومن المقرر أن يجري تصوير بعض المشاهد الأخرى بمدينة دهب  خلال الأيام المقبلة، وذلك استعدادًا دخول المسلسل في السباق الرمضاني .


ويجري التصوير وسط فريق العمل بقيادة المخرج أحمد سمير فرج، وأحمد يحيى مساعد مخرج أول.


والمسلسل من ﺗأليف أمين جمال، ووليد أبو المجد، وشريف يسري، وبطولة حمادة هلال في دور "صابر المداح"، و هبة مجدي في دور "رحاب، وأحمد عبدالعزيز في دور" الشيخ عبد الرحمن"، و  كمال أبو رية في دور "أبوالخير"،  وخالد سرحان في دور "حسن"،  ودنيا عبدالعزيز في دور "منال".


ويدور المسلسل حول سلسلة من الأحلام الغريبة التي تراود صابر المداح "حماده هلال"، ويتبين له أن كل ما يراه في أحلامه يتحقق على أرض الواقع.

حمادة هلال بسانت كاترين

FB_IMG_1677785059059
FB_IMG_1677785059059
FB_IMG_1677785063920
FB_IMG_1677785063920
FB_IMG_1677785061750
FB_IMG_1677785061750

حمادة هلال علي قمة جبل موسي

FB_IMG_1677785063920
FB_IMG_1677785063920
FB_IMG_1677785059059
FB_IMG_1677785059059
اخبار سانت كاترين حمادة هلال جبل موسي تصوير قمة الجبل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3500 جنيه الأدنى للأجور وزيادة الموظفين 1000 جنيه.. 5 هدايا من الرئيس

1000 جنيه شهريا و3500 حد أدنى| زيادة في المرتبات والمعاشات من إبريل.. أخبار سارة للمصريين

أحمد حسن: الزمالك يتحرك لإقالة فيريرا والبديل مفاجأة

المالية تكشف موعد زيادة المرتبات بعدما أقرها الرئيس اليوم.. تفاصيل

نام مع الأختين.. طفل سفاح في الشقة 16 بالعمرانية ..والمتهم: مش إبني

قرار عاجل من الخطيب بشأن نجم الفريق عقب إصابته

زيادة المعاشات والأدنى للأجور والرواتب في هذا الموعد.. مفاجأة من السيسي للمواطنين

رغبة كولر.. الأهلي يفتح باب الرحيل أمام نجم الفريق

موضوعات متعلقة

«مستعدين ولا خايفين».. حمادة هلال يروّج لـ مسلسله الجديد «المداح 3»

تدفق سياحي على سانت كاترين في آخر أيام إجازة نصف العام

ترشيحاتنا

أسعار الذهب اليوم الجمعة 3 - 3 - 2023

شوبير يكشف سر قرار الأهلي بالاعتذار عن المشاركة في البطولة العربية

تحذير عاجل من محمد العريان بشأن أسعار الفائدة العالمية

مواقيت الصلاة لـ يوم الجمعة الثانية من شعبان 2023.. وعاؤها المستجاب

اشتريهم من الكويت .. 5 سيارات تبدأ من 3000 دينار

شبيه Nord 3 .. تسريب مواصفات هاتف OnePlus Nord CE 3

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تقترب من نصف مليون مشاهدة .. لقطات من كليب "ولعانة" للفنان أحمد مكي|صور

لغز الغرفة المكتشفة داخل هرم خوفو.. هل يعثر علماء الآثار كنوز الفراعنة؟

تضم أبراجا للحمام.. لغز العثور على مدينة رومانية بالأقصر عمرها 1800 عام|تفاصيل

فوائد لا تتوقعها.. استعمل البرغل بدل الأرز

فيديو

أسرتي رفضت دخولي الفن إلا بشرط.. تيسير فهمي تخرج عن صمتها وتكشف أسرارا لأول مرة

موعد انتهاء الموجة الحارة.. تفاصيل حالة الطقس في شهر رمضان

التجميد والبيع .. قرار عاجل من الأهلى ضد برونو سافيو

زلازل خلال أيام بعدة مناطق|رد قوي على المتنبئين من البحوث الفلكية.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

عمر الأحمد

اثنان وثلاثون عاما من التحرير

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

مني أحمد

الدراما والتاريخ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ