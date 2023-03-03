حمادة هلال على قمة جبل موسى بسانت كاترين لتصوير مسلسل "المداح 3"

حرص الفنان حمادة هلال ، على الصعود إلى قمة جبل موسى بمدينة سانت كاترين في جنوب سيناء، وذلك على هامش تصوير بعض مشاهد مسلسل "المداح 3" الجاري تصويرها بمدينة سانت كاترين ، وهو مرتديًا الجلباب والشال .



ومن المقرر أن يجري تصوير بعض المشاهد الأخرى بمدينة دهب خلال الأيام المقبلة، وذلك استعدادًا دخول المسلسل في السباق الرمضاني .



ويجري التصوير وسط فريق العمل بقيادة المخرج أحمد سمير فرج، وأحمد يحيى مساعد مخرج أول.



والمسلسل من ﺗأليف أمين جمال، ووليد أبو المجد، وشريف يسري، وبطولة حمادة هلال في دور "صابر المداح"، و هبة مجدي في دور "رحاب، وأحمد عبدالعزيز في دور" الشيخ عبد الرحمن"، و كمال أبو رية في دور "أبوالخير"، وخالد سرحان في دور "حسن"، ودنيا عبدالعزيز في دور "منال".



ويدور المسلسل حول سلسلة من الأحلام الغريبة التي تراود صابر المداح "حماده هلال"، ويتبين له أن كل ما يراه في أحلامه يتحقق على أرض الواقع.

حمادة هلال بسانت كاترين

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حمادة هلال علي قمة جبل موسي

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