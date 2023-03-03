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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مُصنع في مختبر صيني أم خرج من سوق ووهان؟ .. محاولة جديدة لمعرفة أصل وباء كورونا

مختبر - الصورة لوكالة
مختبر - الصورة لوكالة حماية البيئة

انقسمت النظريات حول ظهور وباء كوفيد-19 حول العالم، لكن أبرزها كانت نظريتان متنافستان حول كيفية ظهور الوباء. الآن بعد مرور 3 أعوام على انتشاره حول العالم، كشف مكتب التحقيقات الفيدرالي  عن الانقسام وراء البحث عن الحقيقة.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، هناك القليل من المناقشات العلمية المثيرة للجدل مثل مسألة أصل كوفيد-19.

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والنظريتان هما، أن الفيروس قد أصاب أول إنسان له في سوق ووهان الصيني، أو في مختبر تسيطر عليه الحكومة الصينية.

أصل كوفيد-19

قال أحد علماء الفيروسات البارزين باستخفاف عن شخص آخر أثار أسئلة حول مخاطر عمل علماء ووهان: "لا أريده أن يقوم بهذه التجربة"، وقال أحد علماء الفيروسات الآخرين: "لا شيء شخصي ، لكنني لست مستعدًا للمشاركة في أي شيء يمنح وقتًا جويًا لمؤامرة مؤامرة تسرب المختبر".

وعن الأخبار الأخيرة تفيد بأن وزارة الطاقة الأمريكية قد غيرت تقييمها الاستخباراتي لتستنتج أن الفيروس جاء من المختبر، مما يرفع عدد الوكالات التي تدعم هذا الرأي إلى اثنين.

تم الإبلاغ بالفعل عن أن مكتب التحقيقات الفيدرالي قد توصل إلى نفس النتيجة، والآن صرح كريستوفر راي مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي علنًا أن المكتب يعتقد أن حادث مختبر محتمل هو السبب.

يقال إن أربع وكالات استخبارات أمريكية لا تزال تعتقد أن الأدلة تشير إلى أن الفيروس قادم من الطبيعة ، ولا يزال اثنان مترددان.

من وراء تفشي وباء كورونا

تستند التقييمات الاستخباراتية ، بالطبع ، إلى معلومات سرية. وكانت هناك ادعاءات خلال أيام إدارة ترامب بأن العديد من الباحثين في معهد ووهان لعلم الفيروسات ، وهو منشأة بحثية على المستوى الوطني معروف بأنه كان يدرس ويجرب فيروسات كورونا.

وقد أصيبوا بالمرض في نوفمبر 2019 ، مما دفعهم إلى طلب العلاج في المستشفى، لكن لم يتم الكشف عن أي تفاصيل حول مصادر تلك المعلومات الاستخباراتية.

لا يعتقد البروفيسور لاري جوستين ، من جامعة جورجتاون ومستشار منظمة الصحة العالمية - على الرغم من تفضيله للأصل الطبيعي - أن هناك أدلة كافية حتى الآن لاستبعاد تسرب المختبر بشكل قاطع ويعتقد أنه كان من الخطأ محاولة القيام بذلك .    

وباء كوفيد - 19 سوق ووهان مختبر صيني

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