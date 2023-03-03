في 2035.. مرض قاتل سيصيب نصف سكان العالم بعد 12 سنة

كشفت دراسة جديدة أن أكثر من نصف سكان العالم، سوف يعانون من مرض جديد بحلول عام 2035.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، سيصنف أكثر من نصف سكان العالم على أنهم يعانون من السمنة أو زيادة الوزن بحلول عام 2035 إذا لم يتم اتخاذ إجراء.

وجاءت هذه المعلومات ضمن تحذير الاتحاد العالمي للسمنة، وسيتأثر أكثر من أربعة مليارات شخص ، بينما سترتفع المعدلات بشكل أسرع بين الأطفال.

ومن المتوقع أن تشهد البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل في إفريقيا وآسيا أكبر الارتفاعات، ويتوقع التقرير أن تصل تكلفة السمنة إلى أكثر من 4 تريليونات دولار سنويًا بحلول عام 2035.

مرض يصيب نصف سكان العالم

ووصفت رئيسة الاتحاد ، الأستاذة لويز باور ، نتائج التقرير بأنها تحذير واضح للدول للتحرك الآن أو المخاطرة في المستقبل.

يسلط التقرير الضوء على وجه الخصوص على ارتفاع معدلات السمنة بين الأطفال والمراهقين ، حيث من المتوقع أن تتضاعف المعدلات عن مستويات 2020 بين الأولاد والبنات..

قال البروفيسور باور إن الاتجاه العام مقلق، مضيفًا أن الحكومات وصناع السياسات في جميع أنحاء العالم بحاجة إلى بذل كل ما في وسعهم لتجنب نقل التكاليف الصحية والاجتماعية والاقتصادية إلى جيل الشباب من خلال تقييم الأنظمة والعوامل الجذرية، التي تساهم في السمنة.

كما سلط التقرير الضوء على آثار انتشار السمنة على البلدان ذات الدخل المنخفض، تسعة من البلدان العشرة التي لديها أكبر زيادات متوقعة في السمنة على مستوى العالم هي دول منخفضة أو متوسطة الدخل في إفريقيا وآسيا.

تشمل أسباب زيادة معدل السنة، وجود المزيد من خيارات الأطعمة المصنعة، وسياسات أضعف للتحكم في إمدادات الأغذية وتسويقها ، وخدمات رعاية صحية ذات موارد أقل للمساعدة في إدارة الوزن.

أما البلدان ذات الدخل المنخفض غالبًا ما تكون الأقل قدرة على الاستجابة للسمنة، وتقدر النتائج أن ارتفاع معدلات السمنة في جميع أنحاء العالم سيكون له تأثير كبير على الاقتصاد العالمي.

وسيتم تقديم البيانات المنشورة في التقرير إلى الأمم المتحدة يوم الاثنين، علما بأن السمنة مصطلح طبي يستخدم لوصف الشخص الذي يعاني من نسبة عالية من الدهون في الجسم.