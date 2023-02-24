هل يحق منع أصحاب السمنة من الحج؟.. أحمد كريمة يرد

علق الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، على الخبر المنتشر بخصوص " السمنة المفرطة تمنع من التقديم لحج القرعة هذا العام".

وقال أحمد كريمة، إنه من المقرر شرعًا، أن المسلم يجب عليه أن يحج إلى بيت الله الحرام، ولكن بشرط الاستطاعة، والاستطاعة لـ الرجال، تعنى أمن الطرق ووجود النفقة فقط، وبالنسبة لـ النساء يزيد وجود المحرم لـ خدمتها، فأن وجد من يقوم مكان المحرم يجوز.

وأضاف أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، خلال حواره ببرنامج علامة استفهام، أن شرط عدم السمنة، أمر غريب، وان السمنة ليست مرض تمنع من الحج.

ولفت إلى أن مريض السمنة لا يمنع من الصلاة، ولا من الزكاء، أو الاعتكاف، ففى حالة المنع من الحج يكون ذلك مخالف للشريعة.

وأشار إلى أن هذا الأمر إذا كان صحيحا، فهو صد عن سبيل الله، ومخالف، ويجب أن يتم تعديل ذلك.