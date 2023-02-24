عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هل يحق منع أصحاب السمنة من الحج؟.. أحمد كريمة يرد

أحمد كريمة
أحمد كريمة

علق الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، على الخبر المنتشر بخصوص " السمنة المفرطة تمنع من التقديم لحج القرعة هذا العام".

وقال أحمد كريمة، إنه من المقرر شرعًا، أن المسلم يجب عليه أن يحج إلى بيت الله الحرام، ولكن بشرط الاستطاعة، والاستطاعة لـ الرجال، تعنى أمن الطرق ووجود النفقة فقط، وبالنسبة لـ النساء يزيد وجود المحرم لـ خدمتها، فأن وجد من يقوم مكان المحرم يجوز.

وأضاف أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، خلال حواره ببرنامج علامة استفهام، أن شرط عدم السمنة، أمر غريب، وان السمنة ليست مرض تمنع من الحج.

ولفت إلى أن مريض السمنة لا يمنع من الصلاة، ولا من الزكاء، أو الاعتكاف، ففى حالة المنع من الحج يكون ذلك مخالف للشريعة.

وأشار إلى أن هذا الأمر إذا كان صحيحا، فهو صد عن سبيل الله، ومخالف، ويجب أن يتم تعديل ذلك.

 

الأزهر أحمد كريمة السمنة جامعة الأزهر الاعتكاف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل لكولر .. استبعاد 7 لاعبين من مواجهة صن داونز

طلب عاجل من الزمالك للكاف قبل مواجهة الترجي بدوري أبطال إفريقيا

الكيلو بـ 14.5 جنيه.. مفاجأة في أسعار الأرز خلال أيام

تغيير مفاجئ في تشكيل الأهلي أمام صن داونز بدوري أبطال أفريقيا

وجهة جديدة.. فرج عامر يُفجّر مفاجأة عن مستقبل محمود كهربا.. تفاصيل

رسالة تثير الجدل .. زوجة تطلب إجازة من شغل البيت والردّ صادم

خسائر فادحة.. أسعار الذهب تواصل مسلسل التراجع في مصر اليوم

شاهد.. رد فعل خالد الغندور بعد تأزم مجموعة الزمالك بأبطال أفريقيا

ترشيحاتنا

البحوث الفلكية: لم نرصد أي زلازل في الوقت الحالي.. ونجري تحليلا للبيانات للتأكد

عليّ 30 يوما من سنوات ماضية.. هل يمكن قضاؤها بصيام شعبان كاملا

جامبيا تتأهل إلى ربع نهائي أمم إفريقيا للشباب بالفوز على زامبيا

لوحة لابنة فنان شهير للبيع بـ 24 مليون دولار

مدرب ليفربول يتعرض لحادث سير

عندي سيديهات هتطلع .. غادة إبراهيم تفجّر مفاجأة على الهواء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 فوائد سحرية.. ماذا يحدث للجسم عند تناول موزة قبل النوم؟

مفاجأة للرجال .. مشروب يزيد الخصوبة وهرمون الذكورة | الكل فاكره ضار

ظهرت بملابس فاطمة كشري.. الإعلامية فرح تتعرض لانتقادات بسبب خطوبة عمرو راضي

عضها في ضهرها .. آثار اعتداء سعد لمجرد على الفتاة الفرنسية بعد سجنه

فيديو

عريسها تركها ليلة زفافها.. صراخ وبكاء عروس داخل صالون تجميل بسبب ياسمين عز

قصة روبن هود الدقهلية.. سرق محل ووزع فلوسه على الغلابة

كنت بتشاهد كل يوم.. محطات قاسية قبل براءة سيدة الدقهلية وتقلع البدلة الحمراء

البرازيلي روضتها.. تراجع أسعار الدواجن بشكل كبير في الأسواق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 37

هند عصام

الأميرة والقزم

د. صفوت عمارة

شعبان شهر يغفل عنه الناس

د.هادي التونسي

ليلة زار

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

هشام عصام

زلزلة القلوب

عمر الأحمد

بيت العائلة الإبراهيمية ليس ديانة !

نهال علام

الغلاء.. متلازمة الحروب

اﻟﻤﺰﻳﺪ