طلائع الأقصر يشاركون في المؤتمر الوطني للنشء بأبي قير في الإسكندرية

شارك الطلائع من أعضاء مراكز شباب محافظة الأقصر، فعاليات المؤتمر الوطني الأول للنشء، الذى يقام بالمدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية، والذي تنظمه الإدارة المركزية لتنمية النشء بوزارة الشباب والرياضة برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والمستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر والدكتورة جيهان حنفي رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء وصلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر.

جاء ذلك بمشاركة ٦٠٠ من النشء ، بالإضافة إلي تنسيقية شباب الأحزاب وهيئة إنقاذ الطفولة .

وتناولت الجلسة الافتتاحية مناقشة سياسات حماية الطفل ، والتي أدارها شادي جابر وبسمةنصار - من هيئة إنقاذ الطفولة.

وجاءت الجلسة الثانية حول إنجازات الدولة المصرية ، حيث شارك فيها النشء من مختلف المحافظات بعرض إنجازات محافظاتهم وإنجازات مبادرة "حياة كريمة" داخل كل محافظة ، وأدار الجلسة الدكتور علي هلال من تنسيقية شباب الأحزاب .

