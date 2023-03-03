علامات تدل على تعرض عضلات القلب للخطر.. الحق نفسك

أمراض القلب، هي أحد الأسباب الرئيسية للوفاة في جميع أنحاء العالم، وهناك مجموعة واسعة من الحالات التي تؤثر على القلب، بما في ذلك مرض الشريان التاجي، وعدم انتظام ضربات القلب، وعيوب القلب الخلقية وأمراض عضلات القلب.

يشير اعتلال عضلة القلب إلى مرض يصيب عضلات القلب، حيث يجد القلب صعوبة بالغة في ضخ الدم إلى باقي أجزاء الجسم، توضح Mayo Clinic أنها تنطوي على زيادة سُمك غير طبيعي في عضلة القلب، ما يؤدي بدوره إلى صعوبة عمل القلب، فكيف تعرف إذا كانت عضلات قلبك تعاني؟ فيما يلي بعض الأعراض التي يجب الانتباه إليها.



- ضيق في التنفس

في حالة اعتلال عضلة القلب، تضعف عضلات قلبك وتجعل من الصعب على قلبك ضخ الدم بكفاءة، قد يؤدي هذا إلى ضيق التنفس، يحدث هذا أثناء النشاط أو أثناء الراحة، حتى عندما لا تجهد نفسك ، قد تشعر بالضيق وضيق النفس.

-عدم الراحة في الصدر

هناك العديد من أنواع اعتلال عضلة القلب ، بما في ذلك اعتلال عضلة القلب الضخامي ، واعتلال عضلة القلب التقييدي ، ومتلازمة القلب المكسور أو اعتلال عضلة القلب تاكوتسوبو - وكلها تنطوي على ضعف عضلة القلب، وفقًا لخدمة الصحة الوطنية البريطانية (NHS)، عندما تضعف عضلة القلب، من المحتمل أن يشعر الشخص ببعض الانزعاج والألم والضغط في الصدر، والذي قد يكون بسبب العمل الإضافي الذي يتعين على القلب القيام به لضخ الدم الكافي، يمكن أن يجعل الإجهاد من الصعب على الشخص التنفس ويؤدي إلى ألم في الصدر.

-دوار

الدوخة هي عندما يشعر المرء أن كل شيء من حوله يدور، يمكن أن يجعلك تشعر بالدوار ، مما يسبب الصداع وقد يشعر المرء بالإغماء .. وفقًا لمايو كلينك ، يمكن أن يكون الدوخة والدوار والإغماء أمرًا شائعًا بين الأشخاص الذين يعانون من ضعف عضلات القلب بسبب اعتلال عضلة القلب، قد يكون هذا نتيجة لإيقاع القلب البطيء أو السريع.

- خفقان القلب

اعتلال عضلة القلب هو مرض يصيب عضلات القلب ، حيث لا يستطيع قلبك ضخ الدم بكفاءة إلى باقي أجزاء الجسم، نتيجة لذلك قد يعاني الشخص من التعب وضيق التنفس و / أو خفقان القلب، تشرح Mayo Clinic أن خفقان القلب هو الشعور بنبض القلب سريعًا أو الخفقان أو الخفقان، يمكن أن يحدث أيضًا أثناء الإجهاد الشديد أو التمرين أو يمكن أن يكون ناجماً عن حالة طبية.



من هو المعرض للخطر؟

يمكن للعديد من العوامل أن تزيد من خطر إصابتك باعتلال عضلة القلب، وهذا يشمل التاريخ العائلي لاعتلال عضلة القلب ، وفشل القلب ، والسكتة القلبية المفاجئة، وارتفاع ضغط الدم على المدى الطويل ، والسمنة ، وإساءة استخدام الكحول على المدى الطويل ، وتعاطي المخدرات غير المشروع ، والعلاج بأدوية معينة من العلاج الكيميائي والإشعاع للسرطان ، كما تقول Mayo Clinic. علاوة على ذلك، فإن بعض الحالات الطبية مثل مرض السكري وأمراض الغدة الدرقية وداء ترسب الأصبغة الدموية واضطرابات النسيج الضام يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

المصدر: timesofindia