لهذا السبب.. رئيس أركان الجيش الأمريكي يزور إسرائيل اليوم

من المتوقع أن يزور رئيس هيئات الأركان المشتركة للجيش الأمريكي، مارك ميلي، تل أبيب اليوم للقاء المسؤولين الإسرائيليين.

وقال موقع والا العبري، إن رئيس هيئات الأركان المشتركة الأمريكية سيلتقي برئيس الأركان هرتسي هاليفي ورئيس الموساد ديدي بارنياع ووزير الجيش يوآف جالانت.

وأوضح الموقع العبري نقلًا عن مسؤولين أمنيين قولهم، إن الأمريكيين منزعجون من الوضع في الضفة الغربية وسيحاولون تعزيز إجراءات التهدئة.

وأضاف أن زيارة رئيس هيئات الأركان المشتركة للجيش الأمريكي هي زيارة تمهيدية لزيارة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين.