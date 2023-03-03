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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لهذا السبب.. رئيس أركان الجيش الأمريكي يزور إسرائيل اليوم

لهذا السبب.. رئيس
لهذا السبب.. رئيس الأركان الأمريكية يزور تل أبيب اليوم

من المتوقع أن يزور رئيس هيئات الأركان المشتركة للجيش الأمريكي، مارك ميلي، تل أبيب اليوم للقاء المسؤولين الإسرائيليين.

 

وقال موقع والا العبري، إن رئيس هيئات الأركان المشتركة الأمريكية سيلتقي برئيس الأركان هرتسي هاليفي ورئيس الموساد ديدي بارنياع ووزير الجيش يوآف جالانت.

 

وأوضح الموقع العبري نقلًا عن مسؤولين أمنيين قولهم، إن الأمريكيين منزعجون من الوضع في الضفة الغربية وسيحاولون تعزيز إجراءات التهدئة.

 

وأضاف أن زيارة رئيس هيئات الأركان المشتركة للجيش الأمريكي هي زيارة تمهيدية لزيارة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين.

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