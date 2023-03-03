عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بدء ترميم كرسي العرش البريطاني استعدادًا لتتويج الملك تشارلز.. شاهد

تشارلز الثالث
تشارلز الثالث

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، لحظات انطلاق أعمال ترميم كرسي العرش البريطاني، ضمن خطة الاستعدادات لحفل تتويج الملك تشارلز الثالث، المقرر له في 6 من مايو المقبل، إذ أن كرسي التتويج التاريخي الذي كان محور الاحتفال لعدة قرون يُعد عملا فنيا فريدا، وإنه أقدم قطعة أثاث باقية منذ ذلك الحين ولا تزال تستخدم لذات الغرض.

وأوضحت «القناة»، عن البدء في ترميم كرسي العرش البريطاني، فالكرسي يعود إلى القرون الوسطى، إذ يتجاوز عمره 700 عام، وهو مصنوع من خشب البلوط، فكان الكرسي في شكله الأصلي في العصور الوسطى مغطى بطبقة من أوراق الذهب والزجاج الملون ونقوش للطيور وأوراق الشجر والحيوانات والقديسين والملوك.

وأضاف التقرير أن كرسي العرش الملكي البريطاني شهد تتويج ملوك بريطانيا على مدار التاريخ، ويعد أقدم قطعة أثاث باقية منذ ذلك الحين، ولا يزال يستخدم لذات الغرض وهو تتويج ملوك بريطانيا، لذا فهو نادر للغاية، كما أن عملية الترميم تهدف إلى تنظيف الكرسي وإعادة تثبيت طبقات الذهب المتساقطة عنه.

ترميم كرسي العرش البريطاني كرسي العرش البريطاني الملك تشارلز الثالث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفراخ بـ65 والبيض رجع 35 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن الآن

الفيفا يعلن منع نادي الزمالك من القيد لمدة 3 فترات.. تفاصيل

عيار 21 الآن مفاجأة.. أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم الجمعة 3 مارس 2023

المطربة بوسي تتجاهل أنباء القبض على زوجها

أخبار الرياضة ... قرار عاجل من الخطيب بشأن نجم الأهلي عقب الإصابة .. نجم الزمالك يقترب من المارد الأحمر...خبر صادم لـ كهربا

خبر صادم لـ كهربا في الأهلي قبل مواجهة القطن الكاميروني

أسعار الذهب اليوم الجمعة 3 - 3 - 2023

عيار 24 يكسر حاجز الـ2000 جنيه.. تعرف على أسعار الذهب اليوم

ترشيحاتنا

شكلها اتغير.. أصالة تثير الجدل بملامح غريبة في قطر| شاهد

أجراس الخطر تدق إسرائيل| مسؤول سابق بالموساد يحذر من تخصيب إيران لليورانيوم

إعلان مهم من وزير البيئة التركي بشأن الوحدات السكنية في مناطق الزلازل

في 2035.. مرض قاتل سيصيب نصف سكان العالم بعد 12 سنة

أفضل سعر لشراء الريال السعودى فى البنوك اليوم الجمعة 3-3-2023

شاهد.. استقبال حار ومشاعر أخوية تجمع ببن ضياء رشوان وخالد ميري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند النوم أقل من 6 ساعات؟

طريقة عمل كبيبة البطاطس| بمذاق لا يقاوم

كان نفسي أعمل فرح.. أبرز صور جمعت شيري عادل وطارق صبري

فستان جرئ.. نادين نجيم تستعرض أناقتها بإطلالة ملفتة

فيديو

آثار الملك خوفو| اكتشاف ممر سري داخل الهرم الأكبر بطول 9 أمتار.. فيديوجراف

آيتن عامر تحرر محضرا ضد طليقها لهذا السبب.. فيديو جراف

أسرتي رفضت دخولي الفن إلا بشرط.. تيسير فهمي تخرج عن صمتها وتكشف أسرارا لأول مرة

موعد انتهاء الموجة الحارة.. تفاصيل حالة الطقس في شهر رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

عمر الأحمد

اثنان وثلاثون عاما من التحرير

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

مني أحمد

الدراما والتاريخ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ