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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

التضامن ومصر الخير يوقعان بروتوكول تعاون لرفع كفاءة الحضانات وتوفيق أوضاعها

صدى البلد

شهدت محافظة الوادى الجديد توقيع بروتوكول تعاون بين مديرية التضامن الاجتماعى ومؤسسة مصر الخير في إطار تنفيذ البرنامج القومى لتنمية الطفولة المبكرة بوزارة التضامن الاجتماعي، نحو توفير بيئة آمنة للأطفال ورفع مهارات مقدمى الخدمة. 

 وقع البروتكول، عن التضامن محمد منير العديسي مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالوادى الجديد وعن مؤسسة مصر الخير، الدكتور صابر حسن حسين رئيس قطاع التعليم، بحضور كلا من سيد محمود سكرتير عام المحافظة  نيابة عن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، ومحسن ناجي مدير البرنامج القومي للطفولة المبكرة بوزارة التضامن، والدكتورة منال أحمد بالبرنامج القومي للطفولة وممثلي الجمعيات الأهلية.
 
وأكد محسن ناجي مدير البرنامج القومي للطفولة المبكرة بوزارة التضامن الاجتماعى  أن  البرنامج القومي للطفولة المبكرة يستهدف الطفل منذ الميلاد وحتى 4 سنوات، ويرتبط فى ذلك بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يقوم على مكونات أساسية تتعلق ببيئة الحضانات وتنمية مهارات مقدمى الخدمة.

وأضاف ناجى أن البرنامج يعمل على التوسع بالمحافظات، ويستهدف في مرحلته الثالثة تطوير عدد 550 قاعة طفولة مبكرة الحضانات  علي مستوى الجمهورية بتمويل من وزارة التضامن وبمشاركة عدد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية، موضحا أن البروتوكول الموقع يهدف إلى رفع كفاءة الحضانات وتوفيق أوضاعها ودعم مهارات مقدمى الخدمة وتوفير بيئة آمنة للأطفال من عمر يوم إلى 4 سنوات بمشاركة عدد  17جمعية بمراكز  الخارجة وباريس وبلاط والداخلة.

ومن جانبه أكد الدكتور صابر حسن حسين أن  تنفيذ البرنامج يأتي استكمالا للأنشطة التعليمية في مجال الطفولة المبكرة التي تقوم بها مصر الخير في محافظات الجمهورية ومنها الوادى الجديد، مشيرًا إلي أن  المؤسسة سبق وقد قامت بتطوير 50 قاعة داخل مركزي الخارجة وباريس بمشاركة 13 جمعية أهلية، وذلك في إطار  المرحلة الثانية  للبرنامج القومى لتنمية الطفولة المبكرة الذي يهدف إلى توفير الرعاية الصحية والتربوية اللازمة للأطفال لبناء شخصيتهم وتطوير إمكانياتهم ومهاراتهم ، حيث تستهدف مؤسسة  مصر الخير تطوير 250 قاعة طفولة في المرحلة الحالية من المشروع.

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