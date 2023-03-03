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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المعارك في باخموت تحتدم.. روسيا على أعتاب أول انتصار كبير في أوكرانيا

القوات الروسية في
القوات الروسية في أوكرانيا

 

أغلقت القوات الروسية والمرتزقة التابعين لها آخر طرق الوصول إلى مدينة باخموت الأوكرانية المحاصرة يوم الجمعة، في محاولة لتحقيق أول انتصار كبير منذ نصف عام بعد أكثر المعارك دموية في الحرب.

وقال قائد جيش فاجنر الروسي الخاص إن المدينة، التي دمرت إلى أنقاض، أصبحت الآن محاصرة بالكامل تقريبا، ولم يتبق سوى طريق واحد مفتوح أمام القوات الأوكرانية.

وشوهد أوكرانيين يحفرون خنادق جديدة من أجل مواقع دفاعية هناك وقال قائد وحدة طائرات مسيرة أوكرانية داخل المدينة منذ شهور إنه تلقى أوامر بالانسحاب.

وسيمنح النصر في باخموت، التي كان عدد سكانها قبل الحرب حوالي 70 ألف نسمة، أول جائزة كبرى لروسيا في هجوم شتوي مكلف بعد أن استدعت مئات الآلاف من جنود الاحتياط العام الماضي. وتقول إنها ستكون نقطة انطلاق للاستيلاء على منطقة دونباس المحيطة ، وهو هدف حرب مهم.

وقد استعادت أوكرانيا السيطرة على مساحات شاسعة من الأراضي في النصف الثاني من عام 2022 ، لكن قواتها ظلت في حالة دفاعية منذ ثلاثة أشهر.، وتقول إن المدينة ليس لها قيمة استراتيجية تذكر لكن الخسائر الفادحة هناك يمكن أن تحدد مسار الحرب.

وحث رئيس فاجنر، يفغيني بريجوزين، الذي ظهر بالزي القتالي في مقطع فيديو ، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على الأمر بالانسحاب من باخموت لإنقاذ حياة جنوده.

وقد طوقت وحدات تابعة لشركة فاجنر العسكرية الخاصة باخموت عمليا. ولم يتبق سوى طريق واحد (للخروج).

ويقول الجانبان إنهما ألحقا خسائر فادحة في باخموت. وقالت كييف إن قواتها ما زالت صامدة هناك، بينما اعترفت بأن الوضع تدهور هذا الأسبوع.

وقال فولوديمير نازارينكو ، نائب قائد الحرس الوطني الأوكراني ، لراديو نيفادا الأوكراني، إن الوضع "حرج"، مع استمرار القتال "على مدار الساعة".

وأضاف "لم يأخذوا في الحسبان خسائرهم في محاولة الاستيلاء على المدينة بالهجوم. مهمة قواتنا في باخموت هي إلحاق أكبر عدد ممكن من الخسائر بالعدو. كل متر من الأراضي الأوكرانية يكلف العدو مئات الأرواح ''. نحن بحاجة إلى أكبر قدر ممكن من الذخيرة. هناك الكثير من الروس هنا أكثر مما لدينا من الذخيرة لتدميرهم.

وقال قائد وحدة الطائرات المسيرة الأوكرانية الناشطة في باخموت، روبرت بروفدي، في مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، إن وحدته تلقت أوامر من الجيش بالانسحاب فورا من المدينة.، مشيرا إلى أنه قال إنه كان يقاتل هناك لمدة 110 أيام ، ولم يقدم أي سبب لأمره بالمغادرة.

روسيا القوات الروسية منطقة دونباس زيلينسكي فولوديمير زيلينسكي القوات الأوكرانية باخموت فاجنر العسكرية

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