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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

وزير الرياضة وسفيرة الإمارات يفتتحان بطولة محترفي الجوجيتسو بالمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة

صدى البلد

افتتح الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ،وسعادة مريم الكعبي سفير الامارات لدي مصر اليوم الجمعة،  منافسات البطولة الوطنية الأولى لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، وذلك  بالصالة  المغطاة بالمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

تقام البطولة بتنظيم  الرابطة (AJP) بالتعاون مع (FIT CLUB GROUP)، على مدار يومي ٣ و٤  مارس الجارى بمشاركة ٥٥٤ لاعبا.

رحب وزير الشباب والرياضة بجميع المشاركين فى البطولة والتى تأتى فى إطار العلاقات الأخوية بين مصر والإمارات فى مختلف المجالات ومنها الشبابية والرياضية، متمنياً التوفيق للاعبين فى فعاليات البطولة.

أكد الدكتور أشرف صبحى على استضافة مصر لمختلف المنافسات العربية والقارية والدولية فى الاستادات والصالات المغطاة وجميع البنية التحتية الرياضية بمصر والمقامة وفق المعايير الدولية، والسعى نحو تحقيق النجاح لتلك البطولات تنظيماً وإدارياً وفنياً.

أوضح الوزير إلى استضافة المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة  للعديد من البطولات خلال الفترة الراهنة لتنوع إنشاءاتها التى توائم مختلف البطولات فى الألعاب الفردية والجماعية، بجانب مشاهدة المشاركين بها مشروع العاصمة الإدارية الجديدة على أرض الواقع كأحد أكبر المشروعات التنموية التى تشهدها مصر تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

من جانبها، أعربت سفيرة الإمارات بالقاهرة عن سعادتها بالتواجد فى افتتاح البطولة بالعاصمة الإدارية الجديدة عاصمة المستقبل لجمهورية مصر العربية"، مقدمة الشكر للقائمين على تنظيم هذه البطولة المهمة.

قالت السفيرة :"لقد أدركت دولة الإمارات العربية المتحدة منذ تأسيسها عام ١٩٧١ الأهمية الكبرى للرياضة بكافة أنواعها في تحقيق النهضة والتنمية للدولة، وتبنت منذ ما يقارب من ١٠ سنوات هذه الرياضة الفتية لما لها  من مبادئ سامية في احكام العقل والقدرة على ضبط النفس بالإضافة إلى الجوانب الصحية والبدنية ودورها في تقوية الأواصر الاجتماعية وتعميق الجانب الوطني"، مشيرة أن تلك الرياضة ازدهرت  تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة لتصبح أبوظبي عاصمة العالم لهذه الرياضة، وتتبوأ الإمارات مكانة متميزة في بطولات الجوجيتسو .

أوضحت أن رياضة الجوجيتسو أصبحت من أكثر الرياضات شعبيةً في الامارات، معربةً عن أملها فى أن  تسهم هذه البطولة في انتشار الجوجيتسو في مصر بل في المنطقة والعالم.

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