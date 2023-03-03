برلماني : قرارات الرئيس تخفف الأعباء عن المواطن وتوسع مظلة الحماية الاجتماعية

ثمن النائب محمد رضا البنا، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ونائب دائرة المرج بمحافظة القاهرة، القرارات الهامة التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أمس، خلال افتتاح عددا من مشروعات التنمية بمدينة المنيا الجديدة، وتشمل حزمة قرارات حماية اجتماعية بزيادات في أجور العاملين في الدولة ورفع الحد الأدنى للأجور وزيادة في المعاشات وزيادة معاش تكافل وكرامة، وتوجيهاته بتحسين دخول العاملين وأصحاب المعاشات لمواجهة أعباء المعيشة في ظل تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع معدل التضخم وارتفاع الأسعار.

وقال البنا، إن قرارات الرئيس السيسي تؤكده حرصه وانحيازه للمواطن، في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يعيشها العالم أجمع، لدعمه ومساعدته على مواجهة الأعباء الصعبة في ظل الغلاء وارتفاع الأسعار، ما يؤكد على تحمل الدولة المسئولية تجاه مواطنيها.

وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن هذه القرارات تساهم في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وطالب بأن يتم دعم العاملين في القطاع الخاص أيضا لمساعدتهم على مواجهة أعباء الحياة في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة.

ولفت البنا، إلى أن هناك تكاتف خلف القيادة السياسية ومؤسسات الدولة لاستمرار معركة البناء والتنمية من أجل الجمهورية الجديدة، مؤكدا ضرورة التصدي لأي شائعات تستهدف النيل من استقرار الدولة .