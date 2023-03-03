باقي 4 أيام .. كيفية التقديم في حج القرعة والأوراق المطلوبة.. فيديو

شروط وتفاصيل التقديم في حج القرعة

قدمت مذيعة صدي البلد"رينال عويضة" تغطية إخبارية كيفية التقديم في حج القرعة والأوراق المطلوبة للتقديم.







وأوضحت وزارة الداخلية بعض الخطوات والشروط التي يتساءل عنها راغبي التقدم للحج، وأكدت أنه يتم تقديم الطلبات بجميع مراكز وأقسام الشرطة بكافة مديريات الأمن أو من خلال الموقع الإلكترونى للإدارة العامة للشئون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة الإنترنت، أو من خلال الإتصال بالخدمة الصوتية المخصصة لذلك.

وسيتم إجراء قرعة علنية من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج – لكافة المتقدمين - بمديريات الأمن وفقاً للجدول الزمنى الذى سيعلن من الإدارة العامة للشئون الإدارية.

وهناك عدد من الشروط والاجراءات التي يجب الالتزام بها عند تقديم طلبات حج القرعة.

وأولها أن تقدم الطلبات بمعرفة المواطن شخصياً، وفقاً لبيانات بطاقة الرقم القومى السارية، وفى حالة إنتهاء سريانها لا يقبل الطلب.

ويجب على المواطن أن يختار الجهة التى يريد الحج من خلالها (ان كانت قرعة او سياحة او تضامن)، ويكون التقدم لمرة واحدة فقط لأى من تلك الجهات المنظمة للحج وأن يوقع المواطن بنفسه على الطلب، وفى حالة وجود مرافق يوقع بجوار توقيع مقدم الطلب مع مراعاة سداد الرسوم المقررة، ويرفق بنموذج طلب الحج الورقى صورة بطاقة الرقم القومى "السارية الصلاحية"، مع مراعاة التأكيد على إرفاق الإقرارات وصور المستندات المطلوبة لكل حالة مع نموذج طلب الحج.

من الضروري أن يُدرج بطلب الحج بيان الحالة الصحية تفصيلاً ونوع المرض" إن وجد "، حيث يحظر سفر (مرضى الفشل الكُلوى ممن يتطلب علاجهم جلسات غسيل كُلوى – مرضى تليف الرئة – حالات السمنة المفرطة المرضية – الحالات المتقدمة من ذوى أمراض " القلب، الأوعية الدموية ، التليف الكبدى ، الأورام " – السيدات الحوامل فى الأشهر الأولى والأخيرة – الأمراض النفسية والزهايمر طبقاً للتقارير الطبية المعتمدة).

ويُشترط إكتمال التحصين بالجرعات الأساسية مع جرعة تنشيطية للقاحات المعتمدة دولياً (كوفيد 19) مع موافاة الإدارة العامة للشئون الإدارية بصورة من الشهادة الخاصة بذلك التطعيم كشرط للحصول على التأشيرة.

ومن الشروط التي وضعتها وزارة الداخلية، هي اقتصار أداء فريضة الحج هذا العام على من لم يسبق له أداء فريضة الحج طوال حياته مع ضرورة تقديم شهادة تحركات من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.

ويشترط فيمن يتقدم بطلب الحج أن يكون كامل الأهلية القانونية لأداء المناسك ومصرى الجنسية وألا يقل سن الرجال منهم عن (25 عاماً) ويستثنى من شرط السن المحرم الشرعى لسيدة أقل من ( 45 عام )، حيث لا يقل عمره عن (18 عاماً )، أما بالنسبة للسيدات الأقل من 45 عام فيشترط وجود محرم شرعى لهن لا يقل عمره عن (18 عام ) فى تاريخ 30/4/2023.

وتسدد تكاليف طلب الحج الورقى بالمراكز والأقسام ، أما بالنسبة للطلب الإلكترونى أو المكالمات الصوتية فإنه يتم خصم القيمة المالية المحددة لطلب الحج من خلال طرق السداد الآلية المتعددة (بطاقة الإئتمان – جهات التحصيل الإلكترونى المتعاقد معها) ولا يعتبر الطلب مقبولاً إلا بعد سداد قيمته المالية.

ومن الشروط المهمة التي يجب معرفتها، هو أنه لا يجوز التنازل عن فرصة الحج أو توريثها للغير مهما كانت درجة قرابته، ويجوز تنازل الأبناء فقط لأحد الوالدين ( وليس العكس)، بشرط تمتع الوالدين الذي تم التنازل لهم، بحالة صحية جيدة وخلوهم من الأمراض التى أقرتها وزارة الصحة والسكان المصرية، وألا يكون قد سبق لهم أداء فريضة الحج طوال حياتهم.

وهناك بعض البيانات المطلوبة أيضا، زي الإسم كاملاً طبقاً لما هو مدون ببطاقة الرقم القومى السارية الصلاحية لمدة ستة أشهر على الأقل، ورقم الهاتف المحمول، يشكل دقيق لأنه وسيلة التواصل مع الحاج عقب الفوز، وإثبات الحالة الصحية بصورة تفصيلية إلى جانب طبعا بيانات المرافق زي بطاقة الرقم القومى، وصلة القرابة بالنسبة لمقدم الطلب، والحالة الصحية، ورقم هاتف المحمول الشخصى).

ومعلومة أخيرة مهمة أنه بتخصص نسبة الـ 3 % من تأشيرات الحج لأكبر المتقدمين سناً ومرافقيهم "إن وجد" بكل مديرية أمن على حدا، حيث تقوم البوابة المصرية الموحدة للحج بتجميع بياناتهم وترتيبهم تنازلياً حسب السن لكل مديرية على حدا، ويتم إستبعادهم من القرعة وإعتبارهم فائزين بالحج بالتزكية ويدرج ما دون ذلك ضمن القرعة العامة، مع مراعاة إدراج كبير السن أولاً على البوابة المصرية الموحدة للحج كحاج أصلى.

وفى حالة تقدم طلب حج زوجى كلاهما من كبار السن ( 70 عام فأكثر ) أو من ذوى الهمم - على سبيل الإستثناء .. فيشترط إصطحابهما لمرافق واحد فقط من الأقارب حتى الدرجة الرابعة شريطة تمتعه بحالة صحية جيدة ليكون قادراً على رعايتهما من الناحية الصحية والعمرية.

