4 صدمات تضرب صفوف الترجي قبل موقعة الزمالك.. تفاصيل

تعرض فريق الترجي التونسي لصدمة كبيرة قبل مواجهة الزمالك، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.



ويواجه الترجي التونسي نظيره الزمالك، يوم الثلاثاء القادم، على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.



وقال موقع فوت 24 التونسي: "أن الظهير الأيسر محمد أمين بن حميدة، لاعب الترجي سيغيب عن مواجهة الزمالك لتحصله على 3 بطاقات صفراء".



وأضاف: "وبات بن حميدة رابع الغيابات المتأكدة عن الترجي في مواجهة الثلاثاء المقبل بجوار كل من معتزم الزدام ورائد الفادع وزياد المشموم".



ترتيب الترجي والزمالك



يُذكر أن الترجي التونسي يتصدر المجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال إفريقيا برصيد 9 نقاط، بينما يأتي فريق الزمالك في المركز الأخير بنقطة واحدة.