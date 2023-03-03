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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لبنان.. نداء عاجل من المتقاعدين العسكريين لرئيس حكومة تصريف الأعمال

نجيب ميقاتي
نجيب ميقاتي

 

عقد المتقاعدون العسكريون في لبنان اجتماعا عبر تطبيق زووم حيث تناولوا فيه ما آلت اليه المعاشات التقاعدية بعد التعميم الأخير لمصرف لبنان.


وطالب الاجتماع في بيان له  حكومة تصريف الاعمال بـ"تثبيت سعر صرف الدولار على منصة صيرفة على 28500 ليرة لبنانية لرواتب القطاع العام، وحل كل مشاكل المتقاعدين مع المصارف وفقأ للقوانين النافذة".

كما اكدوا ان عودة الانتظام إلى الحياة السياسية لن يكون الا بإنتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة فاعلة".


ودعا بيان المتقاعدون العسكريون إلى العمل الى حشد كل طاقات المتقاعدين من مختلف الأسلاك والمناطق للنزول بقوة إلى الشارع للضغط على المسؤولين لتنفيذ المطالب".
 

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