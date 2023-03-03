بمشاركة حجازي وحامد.. اتحاد جدة يفوز على الخليج بثلاثية في الدوري السعودي

نجح فريق اتحاد جدة في تحقيق الفوز بثلاثية دون رد، على الخليج، في إطار منافسات الجولة 19 ببطولة الدوري السعودي، ليتصدر جدول الترتيب بـ 44 نقطة مؤقتًا.



وجاءت ثلاثية اتحاد جدة، لكل من عبد الرزاق حمدالله في الدقيقة 54، رومارينهو في الدقيقة 69، أحمد شراحيلي في الدقيقة 73.



بدأ اتحاد جدة بتشكيل مكون من:



حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

خط الدفاع: مد الله العليان - أحمد حجازي - عمر هوساوي - أحمد بامسعود

خط الوسط: طارق حامد - إيجور كورنادو - برونو هنريكي - عبد العزيز البيشي - رومارينيو

خط الهجوم: عبد الرزاق حمد الله