حبس طالب لانتحاله صفة طبيب أسنان بسوهاج

أمرت النيابة العامة بحبس طالب بكلية طب الأسنان جامعة القاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ إثر انتحاله صفة طبيب أسنان وإدارته منشأة طبية دون ترخيص، بدائرة قسم شرطة ثانٍ سوهاج.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة عندما تمكنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة والسكان بمحافظة سوهاج، بالتعاون مع ضباط قسم شرطة ثانٍ سوهاج، من ضبط طالب بكلية طب الأسنان جامعة القاهرة؛ لإنتحاله صفة طبيب أسنان وإدارته منشأة طبية دون ترخيص، دائرة القسم.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانٍ سوهاج، يفيد بورود محضرًا مُحرر بمعرفة إدارة العلاج الحُر مفاده ضبط طالب بكلية طب الأسنان؛ لإدارته منشأة طبية وانتحال صفة طبيب أسنان.

وبالإنتقال والفحص تبين ورود محضرًا لقسم ثانٍ سوهاج، من إدارة العلاج الحُر بمديرية الشئون الصحية بسوهاج، يتضمن ضبط المدعو "أ ف ف- 28 سنة- طالب بكلية طب الأسنان بجامعة القاهرة- ويقيم دائرة قسم ثانٍ سوهاج" لإنتحاله صفة طبيب أسنان وإدارة منشأة طبية بدون ترخيص كائنة دائرة القسم.

وتم ضبط كمية من المستلزمات والمعدات الخاصة بالأسنان، ملفات للمرضى وإشاعات، إيصالات تحصيل إيجار العين المؤجرة "لعيادة".

وبمواجهة المتهم أقر بإرتكاب الواقعة تم التحفظ على العيادة وتشميعها وتم التحفظ على المضبوطات.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بما تقدم.