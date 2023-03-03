أرخص سيدان 2023 لادا جرانتا بـ 285 ألف جنيه.. صور

تنتمي سيارة لادا جرانتا موديل 2023 إلى فئة السيارات السيدان، وتم صنعتها من قبل شركة أوتوفاز الروسية ورينو الفرنسية، وتعتمد على منصة لادا، وتناسب جرانتا احتياجات الشباب والعائلات الصغيرة، ونالت على شهرة كبيرة في مصر بفضل أسعارها المناسبة لفئتها .

سيارة لادا جرانتا موديل 2023

محرك لادا جرانتا موديل 2023

تحصل سيارة لادا جرانتا 2023 على قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 98 حصان، وعزم دوران 145 نيوتن/متر، مزود بعلبة تروس أوتوماتيك مكونة 4 سرعات، وتتسارع السيارة من 0-100 كم/ساعة في 13.1 ثانية، وتستهلك 7.2 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتصل سعة خزان الوقود الي 50 لتر .

سيارة لادا جرانتا موديل 2023

مقصورة لادا جرانتا موديل 2023

زودت مقصورة سيارة لادا جرانتا 2023 بالعديد من التجهيزات منها، مرايات جانبية يمكن التحكم بهم من الداخل كهربائياً، وباور ستيرنج، وتكيف، وريموت كنترول، وزجاج كهربائي، وإنذار ضد السرقة، وقفل مركزي للأبواب، ومدخل USB، وبلوتوث.

سيارة لادا جرانتا موديل 2023

أبعاد لادا جرانتا موديل 2023

جاءت سيارة لادا جرانتا 2023 في سوق السيارات المصري بطول 4268 مم، وعرض 1700 مم، وارتفاع 1500 مم، وقاعدة عجلات بطول 2476 مم، وسعة الحقيبة الخلفية 520 لتر .

سيارة لادا جرانتا موديل 2023

مواصفات السلامة و الأمان في لادا جرانتا موديل 2023

تحتوي سيارة لادا جرانتا 2023 علي العديد من وسائل السلامة والأمان منها، نظام إيموبليزر ضد السرقة، ووسائد هوائية، وأحزمة أمان، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD.

سيارة لادا جرانتا موديل 2023

سعر لادا جرانتا موديل 2023

الفئة الأولي سعرها 285 ألف جنيه.

الفئة الثانية سعرها 305 ألف جنيه .