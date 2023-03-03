أرخص سيدان 2023 لادا جرانتا بـ 285 ألف جنيه.. صور

تنتمي سيارة لادا جرانتا موديل 2023 إلى فئة السيارات السيدان، وتم صنعتها من قبل شركة أوتوفاز الروسية ورينو الفرنسية، وتعتمد على منصة لادا، وتناسب جرانتا احتياجات الشباب والعائلات الصغيرة، ونالت على شهرة كبيرة في مصر بفضل أسعارها المناسبة لفئتها .
محرك لادا جرانتا موديل 2023
تحصل سيارة لادا جرانتا 2023 على قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 98 حصان، وعزم دوران 145 نيوتن/متر، مزود بعلبة تروس أوتوماتيك مكونة 4 سرعات، وتتسارع السيارة من 0-100 كم/ساعة في 13.1 ثانية، وتستهلك 7.2 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتصل سعة خزان الوقود الي 50 لتر .
مقصورة لادا جرانتا موديل 2023
زودت مقصورة سيارة لادا جرانتا 2023 بالعديد من التجهيزات منها، مرايات جانبية يمكن التحكم بهم من الداخل كهربائياً، وباور ستيرنج، وتكيف، وريموت كنترول، وزجاج كهربائي، وإنذار ضد السرقة، وقفل مركزي للأبواب، ومدخل USB، وبلوتوث.
أبعاد لادا جرانتا موديل 2023
جاءت سيارة لادا جرانتا 2023 في سوق السيارات المصري بطول 4268 مم، وعرض 1700 مم، وارتفاع 1500 مم، وقاعدة عجلات بطول 2476 مم، وسعة الحقيبة الخلفية 520 لتر .
مواصفات السلامة و الأمان في لادا جرانتا موديل 2023
تحتوي سيارة لادا جرانتا 2023 علي العديد من وسائل السلامة والأمان منها، نظام إيموبليزر ضد السرقة، ووسائد هوائية، وأحزمة أمان، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD.
سعر لادا جرانتا موديل 2023
الفئة الأولي سعرها 285 ألف جنيه.
الفئة الثانية سعرها 305 ألف جنيه .