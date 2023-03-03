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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شاهد سمية الخشاب وتحدي اللعبة المثيرة للجدل "أوعى يفقع" بـ لبنان |فيديو

سمية الخشاب
سمية الخشاب

حلت الفنانة سمية الخشاب ضيفة في برنامج "كتير هلقد"، تقديم الإعلامي هشام حداد المذاع عبر فضائية mtv اللبنانية وشاركت سمية الخشاب في لعبة تدعى "اوعى يفقع"، وهي عبارة عن بالون كبير يتم ضخ الهواء به أثناء توجيه بعض الأسئلة للضيوف.


ووجه الإعلامي هشام حداد العديد من الأسئلة الصعبة للفنانة سمية الخشاب مثل كم عدد المصاعد الموجودة في برج خليفة و بـ أي عام توفى الفنان الراحل عبد الحليم حافظ و وما عدد أوراق "الكوتشينة"، وعدد ألوان قوس قزح، وما ارتفاع الهرم الأكبر خوفو.

 

سمية الخشاب تتوقع الإجابات الصحيحة


وقال هشام حداد ان اللعبة تكون كالتالي يقوم بتوجيه الأسئلة للضيفين اجبتها ارقام ويقوموا بتوقع الإجابة حتى يصلوا الى الرقم الصحيح ثم يقوموا بتمرير البالون الي بعضهم تي ينفجر البالون في يد أحد الضيوف ويكون هذا الضيف هو الخاسر ليتم الحكم عليه، وفازت الفنانة سمية الخشاب بـ اللعبة في نهاية الفقرة.

سمية الخشاب الإعلامي هشام حداد الهرم الأكبر MTV الفنان الراحل عبد الحليم حافظ

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